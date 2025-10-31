Somadas, as despesas com servidores ultrapassam R$ 1 bilhão nos 17 municípios
Ação civil pública foi protocolada nessa semana contra o deputado estadual licenciado Leonardo Pinheiro
Segundo a sentença, Marinho foi condenado pela contratação de funcionária fantasma, quando ainda era vereador. Cabe recurso à decisão
Julgamento irá analisar a possibilidade de aplicação retroativa das mudanças feitas em 2021, o que pode beneficiar condenados
Wal ficou mais de 15 anos em cargo no gabinete de Bolsonaro, quando ele era deputado federal, mas sem trabalhar e nem estar em Brasília
O órgão quer apurar se houve ato de improbidade administrativa e de infração político-administrativa praticados pelo mandatário
Órgão apontou que gestor de 59 anos recebeu o imunizante em mutirão destinado somente a idosos de 60 a 63 anos
Órgão afirma que gestores furaram a fila de vacinação contra a Covid-19 no município
Além disso, a Justiça determinou a suspensão dos direitos políticos dela por três anos e o pagamento de multa civil de até dez vezes o valor da remuneração
O procedimento é aplicado em caso de ilícitos mais graves. Em outros casos, pode ser aplicada a sindicância