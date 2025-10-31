Diário do Nordeste
Prefeitura de Itapajé

PontoPoder

No Ceará, 17 prefeituras extrapolaram gastos com folha salarial e descumpriram LRF em 12 meses

Somadas, as despesas com servidores ultrapassam R$ 1 bilhão nos 17 municípios

Alessandra Castro 10 de Julho de 2024
Leonardo Pinheiro

PontoPoder

MPCE pede afastamento de deputado por suposta contratação de funcionária fantasma na Alece

Ação civil pública foi protocolada nessa semana contra o deputado estadual licenciado Leonardo Pinheiro

Alessandra Castro 28 de Fevereiro de 2024
Rogério Marinho

PontoPoder

Senador Rogério Marinho é condenado à perda de mandato pela Justiça do RN

Segundo a sentença, Marinho foi condenado pela contratação de funcionária fantasma, quando ainda era vereador. Cabe recurso à decisão

Redação 02 de Junho de 2023
STF

PontoPoder

STF começa a julgar nesta quarta-feira (3) alterações na Lei de Improbidade Administrativa

Julgamento irá analisar a possibilidade de aplicação retroativa das mudanças feitas em 2021, o que pode beneficiar condenados

Redação 03 de Agosto de 2022
Wal do Açaí e Bolsonaro

PontoPoder

MPF pede à Justiça condenação de Bolsonaro e Wal do Açaí por improbidade e desvios financeiros

Wal ficou mais de 15 anos em cargo no gabinete de Bolsonaro, quando ele era deputado federal, mas sem trabalhar e nem estar em Brasília

Redação 22 de Março de 2022
Prefeito luta MMA com ex-vereador

País

MP investiga luta de MMA entre prefeito e ex-vereador no Amazonas

O órgão quer apurar se houve ato de improbidade administrativa e de infração político-administrativa praticados pelo mandatário

Redação 14 de Dezembro de 2021
prefeito fura fila da vacinação no Ceará

Região

MPCE pede condenação de prefeito de Cariré e multa em R$ 180 mil por furar fila de vacinação

Órgão apontou que gestor de 59 anos recebeu o imunizante em mutirão destinado somente a idosos de 60 a 63 anos

Redação 14 de Outubro de 2021
Vacinação indevida

Região

MPF entra com ação contra prefeito e secretária de Guaraciaba do Norte por furarem fila da vacina

Órgão afirma que gestores furaram a fila de vacinação contra a Covid-19 no município

Redação 12 de Abril de 2021
Auxílio emergencial

Região

Conselheira tutelar que solicitou auxílio emergencial indevidamente perde função pública

Além disso, a Justiça determinou a suspensão dos direitos políticos dela por três anos e o pagamento de multa civil de até dez vezes o valor da remuneração

Redação 22 de Fevereiro de 2021
Há duas formas de o servidor público perder a estabilidade conquistada após dois anos de efetivo exercício no cargo: em face de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar

Seu Direito

O que é o Processo Administrativo Disciplinar e como o servidor público pode ser punido

O procedimento é aplicado em caso de ilícitos mais graves. Em outros casos, pode ser aplicada a sindicância

Redação 17 de Setembro de 2020
