'Não somos nós que estamos nos aliando com o extremismo', diz Romeu Aldigueri sobre ex-aliados

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB), criticou as alianças recentes de antigos aliados, como o ex-governador Ciro Gomes (PDT) e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido). O parlamentar aproveitou para relembrar a ruptura histórica entre PT e PDT no Ceará, além do racha pedetista.

“Não fomos nós que criamos essa briga, essa ruptura. E nem somos nós que estamos agora nos aliando com o extremismo da extrema-direita reacionária, odienta, que não governa, que não pensa, que é simplesmente fake news e destila ódio todo dia. Nós estamos governando”, afirmou Aldigueri durante entrevista ao PontoPoder nesta quinta-feira (11).

Ele ressaltou que o fim da harmonia no grupo começou com a intransigência de parte dos aliados em aceitar a candidatura à reeleição da então governadora Izolda Cela (PSB).

“Nós tínhamos uma governadora, uma mulher extraordinária, à frente do seu tempo, responsável por um grande programa educacional (...) Por que essa mulher não tinha um direito legítimo à reeleição? Por que o Roberto Cláudio, que foi um grande prefeito de Fortaleza, que foi cria do senador Cid Gomes, não podia ter sido vice-governador da Izolda? Ele podia estar como secretário da Casa Civil… Política é escada, tem hora”, disse.

