Multa de R$ 200 mil a deputado por aglomeração durante a pandemia é mantida pelo TRE-CE

O deputado estadual Agenor Neto (MDB) segue com o pagamento de multa de R$ 200 mil como pena por ter promovido aglomerações na campanha eleitoral de 2020, em plena pandemia. Esta é a decisão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral no Ceará (TRE-CE) nessa terça-feira (6). Naquele ano, ele foi candidato a prefeito de Iguatu, mas acabou derrotado por Ednaldo Lavor (PSD).

A Corte analisou recurso do deputado sobre o assunto, que foi negado. No entendimento do Tribunal, houve descumprimento de acordo suprapartidário e desobediência às regras sanitárias da época, ocorrendo aglomerações sem uso de máscaras nem distanciamento social.

"O recorrente tinha plena consciência de que os atos contrários às determinações do juízo importariam na sucumbência do pagamento de multa, além de uma eventual responsabilização criminal por desobediência à ordem judicial e, mesmo assim, desobedeceu à determinação", afirma o relator, juiz George Marmelstein Lima.

Ainda cabe recurso ao próprio TRE-CE e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao Diário do Nordeste, o deputado afirmou que ainda não tinha sido notificado da decisão. Disse, ainda, que respeita a posição do Pleno e que pretende recorrer.