MPCE denuncia Inspetor Alberto por usurpação de função pública e porte ilegal de arma no caso Lázaro

Tanto o parlamentar quanto o assessor receberam o título de cidadão aguaslindense, do município de Águas Lindas de Goiás (GO) , após as buscas. A homenagem foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Águas Lindas de Goiás e ocorreu na semana passada.

Após indiciamento pela Polícia Civil do Ceará , o Ministério Público do Estado (MPCE) apresentou denúncia contra o vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (Pros) e seu chefe de gabinete Tancredo dos Santos por usurpação de função pública e porte ilegal de arma, no episódio em que ambos viajaram para o estado de Goiás durante as buscas policiais pelo criminoso Lázaro Barbosa , em junho deste ano.

No fim de setembro, a Polícia Civil do Estado do Ceará indiciou ambos pelas mesmas suspeitas.

"Soma-se, ainda, a informação de que a Polícia Civil do Estado do Ceará não enviou oficialmente quaisquer equipes ao Estado de Goiás, com a finalidade de apoiar as forças de segurança que lá já estavam, no desiderato de prender Lázaro Barbosa. Além disso, a Secretária de Segurança Pública do Estado de Goiás em nenhum momento solicitou apoio da Secretária de Segurança do Estado do Ceará com a finalidade do fornecimento de policias civis para auxiliar na supracitada empreitada", diz a denúncia.

Porte ilegal de arma

Os vídeos e fotos de exibição de armas de fogo nos perfis do parlamentar e seu Chefe de Gabinete também aparecem na denúncia da promotoria.

De acordo com o documento, Tancredo dos Santos e o Inspetor Alberto não possuem autorização para aportar arma de fogo, apesar de terem armas registradas em seus nomes.

"Ainda sobre Tancredo dos Santos, de acordo com informação consignada pela Polícia Federal, este não possui autorização para portar arma de fogo, possuindo apenas o registro de uma arma de fogo, a pistola TAURUS, calibre 40 S&W, número de série ABD505147 (fl. 86). Mesma sina segue o acusado José Alberto, o qual possui o registro de 03 (três) armas de fogo em seu nome, não possuindo, entretanto, qualquer autorização de porte de armas (fl. 80/81)", aponta o texto.

A denúncia ressalta ainda um dos registros em que o vereador aparece "empunhando uma arma de fogo de cano longo (metralhadora ou carabina), ao passo que o outro investigado Tancredo dos Santos está ao lado do primeiro, empunhando 02 (duas) armas de fogo, sendo um fuzil tipo plataforma AR15 e um revólver (cano longo)".

Símbolos da Polícia Civil

Outro ponto destacado nas imagens compartilhadas pelo vereador é o uso de símbolos da segurança pública no Estado em diferentes momentos, como algemas, muniç.

"Nas imagens é possível ver o Sr. Alberto vestido com uma camisa com as inscrições da Polícia Civil/CE, empunhando arma de fogo, acompanhado de Tancredo, o qual, por sua vez, vestindo camisa com as inscrições da Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará (AESP), vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)", afirma a denúncia.

O documento ressalta que os investigados , em sede inquisitorial, se recusaram a responder as perguntas formuladas pela Autoridade Policial.

Ao explanar o teor da denúncia, a promotora pede que os dois sejam intimados pela Justiça para prestar depoimento.

