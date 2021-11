Inspetor Alberto ganha título de cidadão de Águas Lindas de Goiás após "caça" a Lázaro Barbosa

O vereador de Fortaleza Inspetor Alberto (Pros) e seu assessor Tancredo dos Santos receberam o título de cidadão aguaslindense, do município de Águas Lindas de Goiás (GO), após as buscas que emplacaram pelo criminoso Lázaro Barbosa na região Centro-Oeste do País, em junho.

A homenagem foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Águas Lindas de Goiás ainda no dia 20 de outubro, e a cerimônia de entrega do título ainda não tem data marcada.

A comenda que homenageia o parlamentar fortalezense foi ofecerida pelo Presidente da Câmara da cidade goianiense, vereador Erivaldo Ramiro (PTC).

Na mensagem aprovada pelos pares da Casa Legislativa de Águas Lindas, o parlamentar diz que a entrega é "pelos relevantes serviços prestados ao município".

Ao Diário do Nordeste, a assessoria do Inspetor Alberto reiterou a homenagem e disse ter feito "serviço de relevância" nas buscas pelo criminoso.

"Eu fico muito feliz de ser reconhecido como um cidadão aguaslindense. Prestei um ótimo serviço junto com o meu chefe de gabinete Tancredo dos Santos, um serviço de alta relevância para a Cidade de Águas lindas [...], o estado de Goiás faz parte de nossas vidas", disse o vereador.

Na sessão da Câmara Municipal de Fortaleza nesta quinta-feira (4), o vice-presidente Adail Júnior (PDT), que conduzia os trabalhos, parabenizou o colega parlamentar pelo recebimento da comenda.

"Nos dá muito orgulho esse título, nós que fazemos parte do parlamento municipal temos que reconhecer, parabenizar a até agradecer ao vereador Everaldo Veículos", disse o parlamentar cearense.

Relembre

Uma série de vídeos publicados nas redes sociais do Inspertor Alberto, ainda em junho, mostram ele e seu assessor Tancredo dos Santos exibindo armas e afirmando estar à procura de Lázaro Barbosa, criminoso morto em confronto com policiais, acusado de assassinatos na região Centro-Oeste.

As imagens foram usadas pela Polícia Civil do Ceará para abertura de um inquérito, no qual o vereador acabou sendo indiciado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e usurpação de função pública.

A investigação foi iniciada pelo uso de armas e fardamento da Polícia por parte do parlamentar, uma vez que o vereador é policial civil aposentado.

"A investigação que durou pouco mais de um mês concluiu que tanto o vereador “inspetor Alberto”, quanto seu chefe de gabinete, identificado como Tancredo dos Santos Moreira, cometeram os crimes de porte ilegal de arma de fogo e usurpação de função pública, cujas penas se somadas chegam a seis anos de prisão", diz nota da Polícia Civil.

A condução do inquérito foi do delegado Osmar Berto Silva Torres, da Delegacia de Combate a Corrupção (Decor).

Ao Diário do Nordeste, Inspetor Alberto argumentou na ocasião que, mesmo afastado das funções desde 2019, detém fardamento da corporação de quando estava na ativa. Ele também disse que as armas mostradas nos vídeos estão em situação regular.