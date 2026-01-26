Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Lula liga para Trump e pede Conselho da Paz restrito à Gaza e estabilidade na Venezuela

Os chefes de Estado dialogaram por quase uma hora.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Lula e Trump conversam pessoalmente em frente a uma cortina azul.
Legenda: Lula e Trump combinaram uma visita do brasileiro a Washington nos próximos meses.
Foto: Ricardo Stuckert / PR.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone na manhã desta segunda-feira (26). No diálogo, que durou 50 minutos, eles abordaram a situação da Venezuela após a captura de Nicolás Maduro pelas tropas americanas e combinaram uma visita do brasileiro a Washington.

O governo brasileiro confirmou, em nota, que o telefonema ocorreu às 11 horas, e citou que os presidentes trocaram informações sobre indicadores econômicos dos dois países, "que apontam boas perspectivas para as duas economias".

Os chefes de Estado destacaram ainda o "bom relacionamento construído nos últimos meses", que resultou na retirada de parte significativa do "tarifaço" aplicado por Trump a produtos brasileiros, e discutiram novamente a possibilidade de cooperação no combate ao crime organizado.

Lula manifestou interesse em estreitar a parceria na repressão à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas, bem como no congelamento de ativos de grupos criminosos e no intercâmbio de dados sobre transações financeiras. A proposta foi bem recebida pelo presidente norte-americano.".
Governo Brasileiro
Nota oficial

Veja também

teaser image
PontoPoder

Lula diz estar 'indignado' com operação militar dos EUA que prendeu Maduro na Venezuela

Lula sugere que Conselho da Paz se restrinja à Faixa de Gaza

Os dois conversaram, também, sobre o convite feito pelo norte-americano ao brasileiro para integrar o Conselho da Paz — uma estrutura planejada por Trump para atuar na manutenção da paz e na reconstrução da Faixa de Gaza.

Lula propôs que o órgão se limite à questão de Gaza e garanta assento para a Palestina. Além disso, reiterou a importância de uma reforma abrangente das Organizações das Nações Unidas, que inclua a ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança.

Sobre a Venezuela, o petista destacou a necessidade de preservar a paz e a estabilidade da região e de trabalhar pelo bem-estar do povo venezuelano.

Por fim, os presidentes combinaram uma visita de Lula a Washington, em data a ser definida posteriormente.

Assuntos Relacionados
Prefeito Evandro Leitão concedendo entrevista a jornalistas na avenida Humberto Monte, em Fortaleza.
Wagner Mendes

'Nosso candidato é o governador Elmano', reforça Evandro sobre disputa no Ceará

A oposição no Ceará tem projetado a candidatura de Ciro Gomes para enfrentar o PT em outubro.

Wagner Mendes, Matheus Facundo
Há 21 minutos
Lula e Trump conversam pessoalmente em frente a uma cortina azul.
PontoPoder

Lula liga para Trump e pede Conselho da Paz restrito à Gaza e estabilidade na Venezuela

Os chefes de Estado dialogaram por quase uma hora.

Redação
Há 1 hora
Foto do ministro Alexandre de Moraes.
PontoPoder

Moraes determina relatório de rotina de Bolsonaro na Papudinha

Bolsonaro foi transferido para a Papudinha no dia 15 de janeiro.

Redação
Há 2 horas
Fachada da Câmara Municipal de Farias Brito, prédio claro com placa azul com o nome da instituição, vista aérea, cercado por árvores e área verde.
PontoPoder

TRE-CE confirma cassação de vereadores do MDB em Farias Brito (CE) por fraude à cota de gênero

Com a decisão, todos os votos dos candidatos do partido para a Câmara Municipal foram anulados.

Luana Barros
Há 2 horas
Fotos mostram prefeitos Bebeto Choró, Luan Dantas e Bel Júnior.
PontoPoder

Choró, Senador Sá e Potiretama definem candidatos a prefeito, com vices cassados na disputa

Eleições suplementares nos municípios do Ceará serão realizadas em 1º de março.

Marcos Moreira
26 de Janeiro de 2026
Inácio Aguiar

Guerra de declarações: janeiro antecipa clima eleitoral acirrado e disputa de narrativas no Ceará

Grupos políticos começam o ano em clima de campanha em meio a um cenário de indefinições políticas

Inácio Aguiar
26 de Janeiro de 2026
Vista urbana com prédios no centro de Fortaleza; à direita, o edifício moderno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, sob céu azul com poucas nuvens.
PontoPoder

Créditos irregulares e desfalques previdenciários lideram problemas em contas municipais, aponta TCE

Tribunal de Contas do Ceará analisou 209 contas de governo ao longo do ano passado e apontou desequilíbrios nas finanças de prefeituras cearenses.

Igor Cavalcante
26 de Janeiro de 2026
Grande multidão ocupando avenida durante manifestação com bandeiras do Brasil, roupas verde e amarelas, carros da polícia abrindo caminho e pessoas caminhando sob céu nublado em área arborizada.
PontoPoder

'Todo mundo caiu', diz mulher atingida por raio em ato de Nikolas Ferreira, em Brasília

89 pessoas ficaram feridas na manifestação, segundo Corpo de Bombeiros.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Multidão reunida sob chuva em evento ao ar livre, com pessoas usando capas de chuva e camisetas com bandeiras do Brasil, enquanto equipes de bombeiros em uniformes laranja auxiliam na organização do local.
PontoPoder

Queda de raio em ato de Nikolas Ferreira, em Brasília, deixa dezenas de feridos

Descarga elétrica atingiu praça onde caminhada do deputado federal estava marcada para terminar.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Camilo Santana: como analistas avaliam o papel do líder político 4 anos após saída do Governo do CE
PontoPoder

Camilo Santana: como analistas avaliam o papel do líder político 4 anos após saída do Governo do CE

Ministro da Educação anunciou a saída do cargo para se dedicar a campanha eleitoral e é cotado para ser candidato, apesar de negar a intenção.

Luana Barros
25 de Janeiro de 2026
O deputado estadual Carmelo Neto e o deputado federal Nikolas Ferreira se cumprimentam em rodovia durante caminhada. Eles vestem uma camiseta branca e carregam uma bandeira do Brasil.
PontoPoder

Saiba quem são os políticos cearenses que estão na caminhada com Nikolas Ferreira até Brasília

Um deputado federal, um estadual e quatro vereadores integram a multidão de manifestantes.

Igor Cavalcante
24 de Janeiro de 2026
A foto mostra o presidente brasileiro Lula, vestido com uma blusa vermelha e usando um chapéu, discursando com um microfone, acima de uma bandeira do Brasil.
PontoPoder

Lula diz estar 'indignado' com operação militar dos EUA que prendeu Maduro na Venezuela

Discurso do presidente foi feito em encontro do MST em Salvador.

Redação
24 de Janeiro de 2026
Imagem de praça com três pessoas de costas para a câmera conversando, sendo duas mulheres e um homem.
PontoPoder

Câmara Municipal de Fortaleza leva serviços à população no Centro

Ação contará com cinco órgãos da Casa e outros 21 atendimentos ofertados por secretarias da Prefeitura e do Estado.

Milenna Murta*
24 de Janeiro de 2026
Roberto Cláudio diz que foco do União e do PSDB é dar governabilidade à eventual gestão Ciro
PontoPoder

Roberto Cláudio diz que foco do União e do PSDB é dar governabilidade à eventual gestão Ciro

A estratégia, segundo o ex-prefeito, prevê concentrar candidaturas estaduais no PSDB e federais no União Brasil.

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
24 de Janeiro de 2026
Foto da placa de sinalização do TSE, em Brasília.
PontoPoder

Uso de Inteligência Artificial na política requer obediência às regras, alertam especialistas

Normas do TSE já estão em vigor no período pré-eleitoral e exigem rotulagem de conteúdos sintéticos.

Bruno Leite
24 de Janeiro de 2026
Ciro sobre Flávio Bolsonaro: 'Por que eu apoiaria um camarada que não é do meu partido?'
PontoPoder

Ciro sobre Flávio Bolsonaro: 'Por que eu apoiaria um camarada que não é do meu partido?'

Negociações de aliança de Ciro com integrantes do PL no Ceará foram interrompidas no final de 2025 após críticas de Michelle Bolsonaro.

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
23 de Janeiro de 2026
foto do presidente Lula.
PontoPoder

Lula critica quem defende Vorcaro, do banco Master: ‘Falta de vergonha na cara’

Presidente comentou sobre suposto esquema de fraudes financeiras.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Foto mostra parte da bancada da oposição no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Estratégia da oposição da Alece pode inflar bancada de deputados do PSDB e esvaziar PDT e União

Grupo já calcula representatividade partidária de Ciro Gomes no Legislativo, com pleito eleitoral no radar.

Marcos Moreira
23 de Janeiro de 2026
De Girão a Michelle Bolsonaro: as peças do quebra-cabeça de Ciro Gomes no início do ano eleitoral
Inácio Aguiar

De Girão a Michelle Bolsonaro: as peças do quebra-cabeça de Ciro Gomes no início do ano eleitoral

Ex-governador é o pilar da oposição no Ceará, mas tem entraves complexos na costura até a eleição

Inácio Aguiar
23 de Janeiro de 2026
Paulo Gonet durante sessão no STF. Imagem usada em matéria sobre PGR descartar afastamento do ministro Dias Toffoli em investigação sobre o Banco Master.
PontoPoder

PGR descarta afastamento de Toffoli em investigação sobre o Banco Master

Pedido de deputados foi arquivado após viagem do ministro a Lima gerar questionamentos sobre imparcialidade.

Redação
22 de Janeiro de 2026