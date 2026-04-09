Lula indica uma mulher cearense como chefe da DPU; cargo sempre foi exercido por homens

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou, nesta quinta-feira (9), a cearense Tarcijany Linhares como chefe da Defensoria Pública da União (DPU). Ela pode ser a primeira mulher a comandar o órgão.

Tarcijany é defensora regional de direitos humanos substituta no Ceará. A cearense foi a segunda colocada na lista tríplice montada pelos integrantes do órgão em setembro do ano passado.

O mais votado foi o defensor Leonardo Magalhães, que exercia a função até o último mês de janeiro. Com o fim do mandato dele, o cargo passou a ser exercido interinamente por Marcos Antônio Paderes Barbosa.

Presidente Lula indicou a cearense Tarcijany Linhares à Defensoria Pública da União. Uma conquista que enche nosso estado de orgulho e reforça a importância de termos profissionais comprometidos com a justiça, a cidadania e a defesa dos direitos de quem mais precisa. — Augusta Brito (@augustabritoce) April 9, 2026

O primeiro colocado na lista tríplice era favorito na disputa, mas o presidente não é obrigado a escolher o mais votado. O nome de Tarcijany se fortaleceu também com o apoio de outros cearenses, como o senador Camilo Santana (PT) e o deputado federal José Guimarães (PT), líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados.

Agora, Tarcijany será sabatinada pelos senadores para confirmar a indicação do presidente. Caso seja aprovada, será a primeira mulher a ocupar o comando da DPU em mais de 30 anos de existência do órgão.