Lula homenageia Mino Carta em carta emocionada: 'Fez história no jornalismo brasileiro'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou uma carta em homenagem ao jornalista Mino Carta, fundador da Carta Capital, que morreu aos 91 anos, nesta terça-feira (2). No texto, Lula relembrou momentos de convivência, destacou o papel de Mino na defesa da democracia e anunciou três dias de luto oficial no País.

“Recebi com muita tristeza a notícia da morte de meu amigo Mino Carta, ocorrida na madrugada deste 2 de setembro. Ele fez história no jornalismo brasileiro: criou e dirigiu algumas de nossas principais revistas (Veja, IstoÉ, Quatro Rodas, Carta Capital, Jornal da Tarde e Jornal da República) e formou gerações de profissionais e, sobretudo, mostrou que a imprensa livre e a democracia andam de mãos dadas”, escreveu o presidente.

Lula relembrou o período em que conheceu o jornalista, ainda nos anos 1970, quando Mino abriu espaço para o movimento sindical.

Conheci Mino há quase 50 anos, quando ele, pela primeira vez, deu destaque nas revistas semanais para as lutas que nós, trabalhadores reunidos no movimento sindical, estávamos fazendo por melhores condições de vida, por justiça social e democracia. Foi ele quem abriu espaço para minha primeira capa de revista, na Isto É, em 1978 Lula Presidente do Brasil

O presidente destacou que, apesar das trajetórias distintas, ambos se encontraram em momentos decisivos da história do País. “Desde então, nossas trajetórias seguiram se cruzando. Eu, como liderança política, ele, como um jornalista que, sem abdicar de sua independência, soube registrar as mudanças do Brasil. Vivemos juntos a redemocratização, as Diretas Já, as eleições presidenciais e as grandes transformações sociais das últimas décadas”, disse Lula.

Presidente ressaltou importância de Mino para a democracia

Na carta, Lula ressaltou o legado de Mino Carta para o jornalismo e para o fortalecimento da democracia.

Estas décadas de convivência me dão a certeza de que Mino foi – e sempre será – uma referência para o jornalismo brasileiro por sua coragem, espírito crítico e compromisso com um país justo e igualitário para todos os brasileiros e brasileiras. Se hoje vivemos em uma democracia sólida, se hoje nossas instituições conseguem vencer as ameaças autoritárias, muito disso se deve ao trabalho deste verdadeiro humanista, das publicações que dirigiu e dos profissionais que ele formou Lula Presidente do Brasil

Ao final, o presidente decretou luto oficial em memória do jornalista. “Em sua memória, estou declarando três dias de luto oficial em todo o País. À sua filha Manuela e a todos os seus familiares e os inúmeros amigos que construiu ao longo de sua vida, deixo um forte e carinhoso abraço".