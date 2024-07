Lula compara imposto sobre herança no Brasil e EUA

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que o imposto sobre herança no Brasil é "nada" perto do que é pago por norte-americanos. A declaração foi dada nesta terça-feira (23), durante uma cerimônia comemorativa de aniversário do campus Lagoa do Sino da Universidade Federal de São Carlos, em Buri, São Paulo.

"Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida pelos herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para universidade, para instituto, para laboratório, para fundações", comentou o presidente. Informações são do g1.

Lula continuou o discurso afirmando que, no Brasil, não haveria quem fizesse doação do tipo para instituições de ensino porque "o imposto sobre herança é nada, é só 4%". "Então, a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dela", completou ele.

O imposto sobre herança no Brasil tem alíquotas diferentes, que variam entre 1% e 8%, conforme o estado. Nos EUA, esse percentual é progressivo e varia de 18% a 40%.

Doação de terreno para campus

Segundo o g1, a fazenda citada por Lula é uma propriedade rural de Buri, conhecida como Lagoa do Sino, que foi doada pelo escritor Raduan Nassar, de 88 anos, amigo do mandatário, à Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

No terreno, foi construído um complexo educacional de nível superior destinado ao desenvolvimento produtivo da região.