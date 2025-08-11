Justiça italiana agenda nova audiência de Zambelli em processo de extradição

Uma nova audiência para ouvir a deputada federal Carla Zambelli foi marcada pela Justiça da Itália para a próxima quarta-feira (13). A parlamentar foi presa há duas semanas, após 55 dias foragida, por estar com mandado de prisão aberto no Brasil desde o mês de junho.

Zambelli foi condenada a dez anos no caso da invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mas fugiu do País logo depois da condenação, e agora tenta extradição na Itália.

Até o momento, ela segue presa no complexo penitenciário de Rebibbia, em Roma, onde aguarda o andamento do processo de extradição. O caso está sob análise na Corte de Apelação de Roma, local em que será realizada a audiência de quarta.

Após a apelação, a decisão pode ser contestada na Corte de Cassação, com a palavra final sendo a do Ministério da Justiça da Itália. A extradição, inclusive, pode ser negada por motivos políticos, já que o governo italiano, comandado por Giorgia Meloni, possui afinidade ideológica com setores da base de apoio de Zambelli.

Outros passos que também podem ser considerados pela defesa incluem recorrer à Justiça administrativa, em instâncias como o Tribunal Administrativo Regional e o Conselho de Estado.

Em solo brasileiro, Zambelli ainda deve ser julgada pelo Superior Tribunal Federal (STF) por porte ilegal de armas e constrangimento ilegal no caso em que perseguiu o jornalista Luan Araújo no segundo turno das eleições de 2022, em São Paulo.