Janja processa diretor do Corinthians por ofensa e pede indenização de R$ 50 mil

A primeira-dama do Brasil, Janja Lula, deu entrada em ação, na última terça (17), por danos morais contra o conselheiro do clube de futebol Corinthians, Manoel Ramos Evangelista, conhecido como Mané da Carne. O processo teve motivação em comentários feitos por ele nas redes sociais, pouco após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência.

Janja, esposa do presidente do Brasil, pede indenização de R$ 50 mil por conta de comentário feito por Mané da Carne no Twitter. No próprio perfil, o conselheiro do clube atacou a primeira-dama. As informações são do Metrópoles.

"Vamos aguardar esses anos com o sapo barbudo e a putana da Janja e os quarenta ladrões", escreveu. Quando confrontado, ele questionou: "por acaso eu menti?". "Futura primeira-dama só se for sua, seu esgoto, lixo", completou e, logo em seguida, apagou o tuíte.

Pedido de retratação

A petição de Janja foi assinada pela advogada Valeska Zanin, que alegou ferimento à honra e imagem da primeira-dama. "Feriu a sua imagem como mulher, ao tentar aviltar todos os fundamentais papéis que ela desempenha para a sociedade", argumentou, também pedindo uma retratação pública.

Manoel Ramos Evangelista é conselheiro vitalício do Corinthians, indicado ao cargo de alto escalão por Alberto Dualib. Com forte influência nas categorias de base e escolinhas, nos anos 90, ele chegou ao clube com caráter de importância.

Mané é considerado uma figura polêmica corintiana, também citado como um dos figurões do Parque São Jorge.