Que horas vai ser a posse do novo presidente? Veja detalhes e onde assistir

O 39º presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tomará posse em sessão solene do Congresso Nacional, em Brasília, neste domingo, dia 1º de janeiro. A solenidade acontece às 15h (horário de Brasília).

Conforme informações da Agência Câmara de Notícias, o roteiro da posse prevê a chegada de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) à Catedral de Brasília por volta das 14h20. Às 14h30, o novo chefe do Executivo sairá em carro aberto no tradicional cortejo em direção ao Congresso – percurso que deve durar dez minutos, apesar da proximidade.

Detalhes da cerimônia

No Congresso, Lula será recebido pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. A sessão solene de posse será iniciada às 15h, com a execução do Hino Nacional. Em seguida, Lula fará o Compromisso Constitucional e assinará o termo de posse, junto a Alckmin.

Pronunciamento de Lula

Lula fará um pronunciamento à nação durante a solenidade. Após o encerramento da sessão, o presidente seguirá para a área externa do Congresso, onde haverá uma cerimônia de honras militares.

Faixa presidencial

O roteiro da posse no Planalto ainda não foi divulgado, mas, conforme a tradição, o presidente eleito recebe a faixa presidencial do antecessor – o que pode ocorrer no pé da rampa ou no Parlatório.

Após o discurso no Parlatório, Lula e Alckmin recebem cumprimentos de autoridades estrangeiras e convidados e também participarão de solenidade no Itamaraty.

Onde assistir a posse presidencial?

O evento será transmitido pela TV Globo e os canais de TV aberta SBT e TV Bandeirantes. Também é possível assistir à cerimônia online pelo Globoplay e pelos sites oficiais das emissoras.

Festival do Futuro

Paralelamente às solenidades oficiais da posse, ocorrerá na Esplanada dos Ministérios o Festival do Futuro, com shows gratuitos de dezenas de artistas. Haverá no palco um telão para a transmissão dos eventos da posse. A festa terá início às 10h deste domingo com o Cortejo De Manifestações Populares.

Integram a programação do festival artistas como Geraldo Azevedo, Baiana System, Martinho da Vila, Margareth Menezes, Pabllo Vittar, Duda Beat, Gaby Amarantos, Maria Rita, Odair José, Otto, Paulinho da Viola, entre outros.

A apresentação será de Paulo Vieira e Titi Müller.