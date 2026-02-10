Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Governo prevê reunião com Hugo Motta para discutir fim da escala 6x1

A PEC encaminhada à CCJ reúne uma proposta da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e um texto apresentado pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:07)
PontoPoder
O governo pretende se reunir na quinta-feira (12) com Hugo Motta.
Legenda: O governo pretende se reunir na quinta-feira (12) com Hugo Motta.
Foto: Lula Marques/Agência Brasil.

O Palácio do Planalto classificou como “gesto positivo” a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), de avançar com a tramitação do fim da escala de trabalho 6x1, mas confirmou que o governo do presidente Lula pretende encaminhar um projeto de lei próprio ao Congresso Nacional sobre o tema. As informações são do g1.

O governo pretende se reunir na quinta-feira (12) com Hugo Motta para discutir as alternativas de tramitação do tema e avaliar o melhor caminho legislativo.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Hugo Motta envia PEC do fim da escala 6x1 à CCJ; veja próximos passos

teaser image
PontoPoder

Presidente do Cidadania Ceará anuncia apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Estado

Na segunda-feira (9), Motta enviou à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do encerramento da jornada 6x1.

Ao portal de notícias da TV Globo, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que a iniciativa confirma a disposição do presidente da Câmara em levar o debate adiante, embora o Executivo siga avaliando o envio de uma proposta alternativa.

O fim da escala 6x1 tornou-se uma das prioridades do governo federal para este ano e é considerado estratégico na agenda política do presidente Lula. Diante disso, o Planalto busca acelerar a discussão no Legislativo.

Em entrevista concedida em São Paulo, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, disse que a intenção do governo é que a votação ocorra ainda em 2026, preferencialmente no primeiro semestre.

Segundo Boulos, o envio de um projeto de lei com pedido de urgência permitiria uma tramitação mais rápida do que uma PEC. Ele explicou que, após 60 dias, a urgência constitucional passa a trancar a pauta do Congresso caso o texto não seja apreciado, o que obriga deliberação. O ministro também destacou que uma PEC exige quórum mais elevado para aprovação.

Matéria deve seguir para debate em uma comissão especial

A PEC encaminhada à CCJ reúne uma proposta da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e um texto apresentado pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). Após a análise pela comissão, a matéria deverá seguir para debate em uma comissão especial da Câmara.

Reginaldo Lopes afirmou que o processo contará com a participação de diferentes setores, com o objetivo de construir uma legislação que atenda aos interesses da sociedade. A proposta prevê a alteração do artigo da Constituição que trata dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais.

O texto estabelece que a jornada de trabalho não poderá ultrapassar oito horas diárias, nem exceder 36 horas semanais, com organização em quatro dias por semana. Caso aprovada e promulgada, a mudança passaria a valer após um prazo de 360 dias.

Assuntos Relacionados
O governo pretende se reunir na quinta-feira (12) com Hugo Motta.
PontoPoder

Governo prevê reunião com Hugo Motta para discutir fim da escala 6x1

A PEC encaminhada à CCJ reúne uma proposta da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e um texto apresentado pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

Redação
Há 1 hora
Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual
Inácio Aguiar

Economista cearense é cotado para ser o 'Posto Ipiranga' de Flávio Bolsonaro

Aliados do senador e pré-candidato do PL querem que ele sinalize ao mercado quem seria sua equipe econômica.

Inácio Aguiar
10 de Fevereiro de 2026
Roberto Cláudio, Alexandre Pereira e Ciro Gomes, lado a lado, anunciam a aliança em vídeo. A imagem é a captura de três frames da publicação feita nas redes sociais.
PontoPoder

Presidente do Cidadania Ceará anuncia apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Estado

O Cidadania integra a base do prefeito Evandro Leitão em Fortaleza.

Igor Cavalcante
09 de Fevereiro de 2026
Homem de terno e gravata verde falando em microfone em um plenário. Imagem usada em matéria onde Hugo Motta envia PEC do fim da escala 6x1 à CCJ.
PontoPoder

Hugo Motta envia PEC do fim da escala 6x1 à CCJ; veja próximos passos

Proposta será analisada pelo colegiado, e caso aprovada será encaminhada a debate em uma comissão especial.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Ciro Gomes recebe Comenda do Legislativo da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.
PontoPoder

PT e PSB no Ceará abrem processo disciplinar contra filiados por encontro com Ciro Gomes

Homenagem ao ex-ministro em Juazeiro do Norte foi de autoria do vereador Jullian de Cielio (PSB).

Marcos Moreira
09 de Fevereiro de 2026
Ciro Gomes e aliados em encontro regional da oposição no Cariri
Inácio Aguiar

Em Juazeiro, Ciro reforçou estratégia de tentar blindar a disputa local da polarização nacional

O ex-ministro sabe que é difícil montar uma aliança local sem o PL e o Bolsonarismo, mas não fica confortável em abraçar Flávio Bolsonaro.

Inácio Aguiar
09 de Fevereiro de 2026
Fachada do prédio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, com arquitetura moderna, grandes painéis de vidro azul e estrutura elevada por pilares, em área externa arborizada sob céu azul.
PontoPoder

Por que a fraude à cota de gênero continua a ser o maior motivo para cassação de vereadores

Quase cinco anos depois da primeira punição pela irregularidade, casos de candidaturas fictícias de mulheres seguem em crescimento.

Luana Barros
08 de Fevereiro de 2026
Plenário do Supremo Tribunal Federal
Inácio Aguiar

Em grave crise, STF precisa de reforma que limite ativismos e imponha regras a ministros

O Supremo continua sendo um pilar da democracia brasileira, mas pilares também precisam de manutenção.

Inácio Aguiar
08 de Fevereiro de 2026
Plenário da Câmara Municipal de Tejuçuoca. Imagem usada em matéria onde vereador é preso suspeito de homicídio e integrar facção criminosa.
PontoPoder

Vereador de Tejuçuoca, no Interior do CE, é preso por suspeita de homicídio

O parlamentar também é suspeito de integrar organização criminosa.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
Montagem fotográfica mostra Ciro Gomes e aliados em frente ao plenário e discursos do Dr. Jaziel e do deputado Alcides Fernandes durante a solenidade no auditório.
PontoPoder

Membros do PL comparecem em homenagem a Ciro Gomes em Juazeiro do Norte

Parlamentares prestigiam ex-ministro em meio a racha interno do partido.

Marcos Moreira e Nicolas Paulino
07 de Fevereiro de 2026
Homem de camisa azul fala ao microfone durante reunião política, em uma mesa com outros participantes sentados e em pé ao fundo. À frente, placas com nomes como “Ciro Gomes” e “Felipe Vasques”. Um repórter segura um microfone com logomarca de TV. Na parede atrás do grupo, lê-se “Amarílio Pequeno da Silva”. Ambiente interno, clima formal.
PontoPoder

'Chapa fica para julho', diz Roberto Cláudio sobre possível candidatura com Ciro ao Governo

Decisão deve ser tomada no período de convenções partidárias de 2026.

Marcos Moreira e Nicolas Paulino
07 de Fevereiro de 2026
Camilo, Evandro, Elmano, Lula, Chagas, Missias e Guimarães em selfie no aniversário do PT.
PontoPoder

Aniversário do PT reúne Lula, Camilo, Elmano, Evandro, Chagas e Guimarães na Bahia

O momento reuniu lideranças do partido e aliados.

Redação
07 de Fevereiro de 2026
‘Meu juízo diz pra eu não ser candidato, mas meu coração está balançado’, diz Ciro sobre Governo do CE
PontoPoder

‘Meu juízo diz pra eu não ser candidato, mas meu coração está balançado’, diz Ciro sobre Governo do CE

Político afirmou que decisão depende de articulação e apelo popular.

Marcos Moreira e Nicolas Paulino
07 de Fevereiro de 2026
Ex-ministro Ciro Gomes em evento de filiação ao PSDB
Inácio Aguiar

Por que Ciro Gomes escolheu o Cariri para iniciar os encontros regionais da oposição

Não é apenas onde a oposição começa a se reunir. É onde ela tenta provar que pode, de fato, voltar a disputar o Estado.

Inácio Aguiar
07 de Fevereiro de 2026
Cinco pontos para entender por que Juazeiro do Norte virou central na disputa entre base e oposição
PontoPoder

Cinco pontos para entender por que Juazeiro do Norte virou central na disputa entre base e oposição

Localizado em uma região onde lideranças de esquerda têm forte influência, o município virou uma base de resistência da oposição.

Igor Cavalcante
07 de Fevereiro de 2026
Entrada do STF.
PontoPoder

STF forma maioria e define caixa dois como crime eleitoral e ato de improbidade

Ministros acompanham voto de Alexandre de Moraes em julgamento com repercussão geral.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Jovem segurando um cachorro para ilustrar ação do Alece Pet.
PontoPoder

Alece Pet promove vacinação e adoção responsável neste sábado (7)

O público que comparecer ao evento também poderá doar voluntariamente ração.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Laudo da PF diz que Bolsonaro tem condições de permanecer na Papudinha

O documento sobre o estado de saúde do ex-presidente foi elaborado por médicos da Polícia Federal.

Redação
06 de Fevereiro de 2026
Cônsul do Povo e Leo Couto, lado a lado, enquanto o parlamentar assina o termo de posse.
PontoPoder

Cônsul do Povo assume como vereador de Fortaleza em suplência do PSD

Empresário, Erivaldo Xavier, conhecido como Cônsul do Povo, é suplente do PSD no Legislativo Municipal.

Igor Cavalcante
06 de Fevereiro de 2026
Duas mulheres discursam em tribunas com microfone na Assembleia Legislativa do Ceará; à esquerda, mulher de blusa clara gesticula enquanto fala; à direita, mulher de blazer vermelho escuta atentamente, em ambiente institucional de plenário.
PontoPoder

Dra. Silvana critica ausência de igrejas em pacto contra feminicídio e rasga documento em discurso

A deputada do PL foi rebatida por Larissa Gaspar, que reforçou a importância da união dos Poderes no combate ao crime.

Luana Barros e Igor Cavalcante
06 de Fevereiro de 2026