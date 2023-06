Glêdson defende vice-prefeito como diretor do Hospital Regional do Cariri: 'pessoa gabaritada'

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), defendeu a indicação do vice-prefeito da cidade, Giovanni Sampaio, como diretor do Hospital Regional do Cariri.

No mês passado, o governador Elmano de Freitas (PT) sinalizou a indicação de Giovanni para o cargo de gestão na Saúde. Desde então, a decisão tem sido alvo de questionamentos e críticas. Há também empecilhos legais que impedem a nomeação.

“Acredito que o Giovanni Sampaio reúne todas as condições de assumir a diretoria do Hospital do Cariri. Ele é médico, com um currículo bastante respeitado na região do Cariri, foi secretário de Saúde, já tem 40 anos de vida pública irretocável, nunca respondeu a nenhum processo por improbidade”, disse Glêdson.

Glêdson Bezerra (Podemos) Prefeito de Juazeiro do Norte “Apesar de ser uma figura muitas vezes polêmica, ele é, sem sombra de dúvidas, uma pessoa gabaritada, capacitada, por esses aspectos que eu acabo de narrar, para exercer o cargo de diretor do Hospital Regional do Cariri”

Mesmo defendendo o nome do companheiro de gestão, Glêdson ressaltou que espera uma definição célere do impasse, já que a demora pode gerar impactos negativos para a unidade de saúde. “O hospital é determinante para a nossa região”, concluiu.

No último dia 31 de maio, em entrevista ao colunista Inácio Aguiar, o vice-prefeito disse que não foi “indicado” pelo governador para a direção do Hospital. Segundo o mandatário, o que houve foi uma “sugestão” do governador ao ISGH que gere o hospital.

Diante dos diversos entraves legais e questionamentos do Ministério Público, o gestor afirma: “não vamos atropelar a lei”.

