Indicado ao Hospital do Cariri, vice-prefeito de Juazeiro defendeu uso de cloroquina na pandemia

A polêmica envolvendo a indicação do vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio, para a direção do Hospital Regional do Cariri segue dividindo opiniões e trazendo inquietação aos profissionais que trabalham na unidade. Nos últimos dias, circulou nas redes sociais vídeos do político gravados ainda na pandemia defendendo o uso de cloroquina em pacientes com Covid-19.

A defesa pública que fez sobre o uso do medicamento, comprovadamente ineficaz no tratamento da doença, em 2020, levantou debates em Juazeiro do Norte. Giovanni, que é médico, à época, já era vice-prefeito da Cidade na gestão Arnon Bezerra.

Giovanni, entretanto, defendeu que as pessoas mantivessem o isolamento social determinado por decreto do Governo do Estado.

Indicação polêmica

O governador Elmano de Freitas, por meio da Secretaria de Saúde do Estado, indicou Giovanni Sampaio para a direção geral do Hospital Regional do Cariri (HRC), ao ISGH, responsável pela gestão da unidade. Desde então, a possibilidade tem gerado reações por profissionais do Hospital e até do Ministério Público Estadual.

A promotoria de Juazeiro do Norte expediu recomendação para que o estado não indique o político ao Cargo sob pena de ação judicial.