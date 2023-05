Indicação política ao comando do Hospital do Cariri fere regulamento do ISGH e entendimento do STF

O regulamento interno do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) veta a nomeação de pessoas por mera indicação política e também sem a realização de seleção para ocupação do Cargo. O Instituto é responsável pela gestão de Hospitais do Estado e está em meio à polemica indicação do governador Elmano de Freitas (PT) ao vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Geovanni Sampaio, para a direção do Hospital Regional do Cariri, maior unidade de atendimento no Interior do Estado.