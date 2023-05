Vice-prefeito de Juazeiro é 'a pessoa indicada' para a diretoria do Hospital do Cariri, diz Elmano

O governador Elmano de Freitas (PT) defendeu a nomeação do vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio (Podemos), para o cargo de diretor geraldo Hospital Regional do Cariri (HRC). A indicação tem causado manifestações de colaboradores da unidade, já que os postos de direção eram ocupados por meio de seleção pública, e não de indicação política.

"Creio que nós estamos falando de alguém que é médico, vice-prefeito, tem experiência de gestão, e, do meu critério, a avaliação é que é a pessoa indicada para cuidar do hospital, que será colocado lá para poder melhorar o serviço que já prestamos", afirmou o governador nesta quinta-feira (18).

Na quarta (17), o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), responsável por gerenciar o HRC e outras unidades no Estado, confirmou que recebeu da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) a solicitação de nomeação do político de Juazeiro do Norte. Agora, estão em curso os trâmites legais para oficializar a indicação.

Sucessão

Giovanni vai ocupar o cargo que era de Demostênia Coelho Rodrigues, diretora do hospital desde 2011 por seleção pública. Como havia publicado o colunista Inácio Aguiar, a indicação do vice-prefeito de Juazeiro partiu de Elmano por ser próximo do deputado estadual Fernando Santana (PT). Este é aliado do chefe do Executivo e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Em entrevista ao Diário do Nordeste, na quarta-feira, Giovanni Sampaio confirmou o convite do governador e rebateu críticas sobre a sua qualificação.

"O governador perguntou se eu tinha interesse em assumir um serviço no Hospital, e eu disse que cumpria a missão que me fosse dada. A missão era a diretoria geral. [...] Sou médico, tenho qualificação, tenho pós-graduação em gerenciamento clínico pelo Hospital Sírio Libanês, de São Paulo", destacou.

Legenda: Outdoor instalado por colaboradores em apoio à manutenção de Demostênia Rodrigues na direção geral do Hospital Regional do Cariri Foto: Reprodução

Quanto às críticas dos colaboradores do HRC, o vice-prefeito de Juazeiro disse que os trabalhadores estão sendo "pressionados" a demonstrarem preocupação com sua indicação.

"Se eu assumir, uma das principais missões é revisar contratos existentes, aqueles que estiverem em desacordo voltam para a realidade. Você acha que eu vou perseguir colaborador? Claro que não. Aí eu estaria praticando o mesmo erro. Existem cargos de confiança do diretor, que eu posso nomear, mas colaborador não", assegurou.

Além de vice-prefeito, Giovanni tem no currículo os cargos de deputado estadual e secretário da saúde de Juazeiro.