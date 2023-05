Pedido de nomeação do vice-prefeito de Juazeiro para diretoria de Hospital do Cariri é oficializado

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) informou, nesta quarta-feira (17), que recebeu da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) a solicitação de nomeação do vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio (Podemos), como diretor geral do Hospital Regional do Cariri (HRC).

Agora, o ISGH está providenciando os trâmites legais para oficializar o novo gestor na função. O Instituto é responsável por gerenciar o HRC e outros equipamentos de saúde do Estado.

Giovanni vai substituir a atual diretora geral da unidade, Demostênia Coelho Rodrigues, que estava no cargo desde 2011 após ser aprovada por seleção pública. Como antecipado pelo colunista Inácio Aguiar, a indicação do vice-prefeito de Juazeiro para a função partiu do governador Elmano de Freitas (PT). Giovanni é próximo do deputado estadual Fernando Santana (PT) — que é aliado de Elmano e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

O nome do vice-prefeito vinha sendo ventilado como uma possível indicação direta do governador Elmano de Freitas (PT), o que causou manifestações de colaboradores do HRC. Até então, cargos de direção do Hospital eram preenchidos por seleção pública, e não por indicação política.

Legenda: Outdoor instalado por colaboradores em apoio à manutenção de Demostênia Rodrigues na direção geral do Hospital Regional do Cariri Foto: Reprodução

Temendo a oficialização da indicação política, profissionais que prestam serviços à unidade saúde instalaram um outdoor próximo ao Hospital pedindo a manutenção da atual diretora geral do HRC, Demostênia Rodrigues, no cargo. A medida levou o Ministério Público do Ceará (MPCE) a abrir um procedimento administrativo para apurar possível ingerência política na unidade.

Críticas rebatidas

Nesta quarta, em entrevista ao Diário do Nordeste, Giovanni Sampaio rebateu as críticas sobre sua nomeação para a diretoria do HRC e disse que tem qualificação para assumir o cargo.

"Sou médico, tenho qualificação, tenho pós-graduação em gerenciamento clínico pelo Hospital Sírio Libanês, de São Paulo", destacou.

Apesar de ser médico com especialização em gerenciamento clínico, ele se destaca por sua atuação política. Além de vice-prefeito, Giovanni já foi deputado estadual e secretário da saúde de Juazeiro. Por isso, ele confirmou o convite do governador e se colocou "à disposição" da tarefa atribuída pelo mandatário do Ceará.

"O governador perguntou se eu tinha interesse em assumir um serviço no Hospital, e eu disse que cumpria a missão que me fosse dada. A missão era a diretoria geral", reforçou.

Segundo o vice de Juazeiro, o convite ocorreu há aproximadamente dois meses, mas ainda não foi efetivado. Para ele, os colaboradores do HRC estão sendo "pressionados" a demonstrarem preocupação com sua indicação. Ele garantiu, no entanto, que não irá "perseguir" nenhum colaborador pelas manifestações contrárias ao seu nome.

Giovanni Sampaio (Podemos) Vice-prefeito de Juazeiro do Norte "Se eu assumir, uma das principais missões é revisar contratos existentes, aqueles que estiverem em desacordo voltam para a realidade. Você acha que eu vou perseguir colaborador? Claro que não. Aí eu estaria praticando o mesmo erro. Existem cargos de confiança do diretor, que eu posso nomear, mas colaborador não"

Seleção

Ainda conforme Giovanni, a atual diretora geral da unidade entrou por seleção pública em 2011, mas um novo processo deveria ter ocorrido "há seis anos".

A reportagem ainda guarda do ISGH, responsável pela administração dos hospitais regionais, informações sobre a última seleção realizada — e sua validade — para a diretoria geral do HRC e outros hospitais regionais.