Caso assuma comando do Hospital do Cariri, vice-prefeito de Juazeiro pode perder o mandato

O vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Geovanni Sampaio, está na iminência de assumir o comando do Hospital Regional do Cariri, mas pode colocar o mandato em risco. A indicação do governador Elmano de Freitas causa polêmica na região desde que foi ventilada por se tratar de um político para comandar uma unidade técnica.

Conforme mostramos nesta Coluna, o regramento interno do ISGH, pessoa jurídica de direito privado responsável pela gestão da Unidade, e a lei estadual que trata das organizações sociais, vetam indicações políticas diretas e ausência de seleção para cargos de comando.

Mais do que isso, o vice-prefeito, se for mesmo assumir o cargo, pode colocar o mandato em risco. É que a Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte veta a atuação do prefeito ou do vice em empresas privadas.