Ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes assume cargo no BNDES

Ivo Gomes (PSB), ex-prefeito de Sobral e membro da família Ferreira Gomes, assumiu o cargo de Assessor Chefe de Departamento no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A informação foi divulgada nesta segunda-feira (6), após publicação em suas redes sociais.

Através do Instagram, o político postou uma imagem do crachá da empresa. "Começando uma nova fase. Por aqui às ordens", escreveu na legenda da publicação.

Veja também PontoPoder Após deixar o MEC, Camilo Santana reassume cadeira no Senado Federal PontoPoder Feriado de 13 de abril em Fortaleza só pode ocorrer a cada 100 anos? Veja o que se sabe

Em nota ao PontoPoder, o BNDES detalhou que o novo cargo de Ivo está vinculado à presidência da empresa, atualmente sob comando de Aloizio Mercadante.

A instituição também afirmou que ele "se dedicará as agendas de desenvolvimento da Região Nordeste e contribuirá na elaboração de programas sociais do BNDES, em especial a agenda de segurança pública".

Além de ter sido chefe municipal de Sobral por dois mandatos seguidos, entre 2017 e 2024, Ivo também exerceu quatro legislaturas como deputado estadual. Ao fim do cargo como prefeito, ele voltou a atuar na Procuradoria Geral do Município (PGM) de Fortaleza, da qual se licenciou novamente para assumir as funções no banco.

Com as divergências dentro da família Ferreira Gomes, Ivo se inclinou para o lado do irmão Ciro Gomes (PSDB) ainda no início deste ano. Na ocasião, ele chegou a romper com o atual governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e declarou que faria campanha para Ciro em uma eventual candidatura.

*Estagiária sob supervisão do jornalista Wagner Mendes.