Evandro rebate críticas de preferir enfrentar André em eventual 2º turno: 'Estão desestabilizados'

O candidato à Prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT) rebateu críticas de adversários de que prefere enfrentar, em eventual 2º turno, o candidato do PL, André Fernandes. "Não escolhemos adversário", respondeu Evandro Leitão. A declaração foi feita na manhã desta terça-feira (24) durante caminhada do candidato no bairro João XXIII.

Os dois candidatos tiveram o maior crescimento, segundo a Pesquisa Quaest divulgada na última quinta-feira (19) — saindo de 14%, na primeira rodada para 21%, empatados numericamente na liderança. Campanhas adversárias têm acusado a campanha do PT de preferir enfrentar o deputado federal ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. "Isso é mais desespero de quem está despencando nas pesquisas", disse o petista.

"A nossa candidatura é a que mais cresce. É por isso (que) eles estão desestabilizados. Por isso, eles estão aí desesperados. Toda hora, a todo momento, agredindo. A toda hora, a todo o momento fazendo acusações levianas. Mas essa não é a nossa campanha, que está cada vez mais propositiva. Uma campanha que, a cada ataque, cada fake news, a gente propõe algo novo e, por isso, tem crescido tanto". Evandro Leitão Candidato a Prefeitura de Fortaleza

Sobre a possibilidade de vinda do presidente Lula (PT) nessa reta final de campanha em Fortaleza, o candidato disse que "ele virá". "Agora no primeiro turno ou no segundo turno. Mas ainda está em aberto, ainda está sendo avaliado", completou.

Legenda: Candidato do PT participou de caminhada pelo bairro João XXIII nesta terça-feira (24) Foto: Thiago Gadelha

O candidato também reforçou propostas na área de segurança pública e destacou que pretende criar a Casa da Mulher Fortaleza, a exemplo da Casa da Mulher Brasileira.

Ele lembrou a iniciativa da Assembleia Legislativa do Ceará com a implementação de unidades da Procuradoria da Mulher em diversas cidades cearenses também com foco no enfrentamento à violência contra a mulher. "E essa Casa da Mulher Fortaleza irá acolher as mulheres vítimas de violência, com psicólogo para fazer um acompanhamento e, posteriormente, dar o devido encaminhamento jurídico", detalhou.