Evandro propõe retomar horário noturno de postos de saúde e ampliar atendimento de CAPS

O candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, foi o primeiro entrevistado, nesta segunda-feira (23), na série de sabatinas da TV Verdes Mares, no programa CETV 1º edição. Entre as propostas apresentadas, o petista disse que irá retomar o horário noturno nos postos de saúde da capital cearense. A referência usada por ele foi a gestão anterior de seu partido, da ex-prefeita Luizianne Lins (PT), quando as unidades funcionavam até às 21 horas.

"Um trabalhador ou trabalhadora que quer ser atendido em um posto de saúde da cidade vai ter que ir no seu horário de trabalho. No governo do PT, lá atrás, nós tínhamos os postos de saúde aberto até às 21 horas, que é o que nós vamos fazer. Nós vamos implantar um programa chamado 'Terceiro Turno'. Nesse terceiro turno, nós vamos ampliar o atendimento do posto de saúde para às 21 horas".

O candidato petista reforçou que a ampliação do horário de atendimento nos postos de saúde faz parte de uma proposta de "fortalecer a saúde básica" em Fortaleza. Segundo ele, outras iniciativas vinculadas a isso também devem ser implementadas, caso seja eleito.

Entre elas, está a reabertura das emergências dos Gonzaguinhas em Fortaleza e do Hospital Nossa Senhora da Conceição. O candidato também afirmou que pretende ampliar o número de policlínicas na capital cearense. O candidato disse ainda que é necessário que as unidades hospitalares dialoguem entre si, para desafogar os atendimentos no Instituto José Frota (IJF).

"O IJF é um hospital onde é para atender casos de maior complexidade e não para atender casos que poderiam estar sendo resolvidos no Gonzaguinha, no Frotinha, na policlínica, se houvesse um diálogo entre essas regulações", disse.

Legenda: Evandro Leitão foi o primeiro candidato a Prefeitura de Fortaleza a participar de série de entrevistas no CETV 1ª edição Foto: Fabiane de Paula

Ampliação de atendimento para saúde mental

Evandro Leitão também afirmou que pretende aumentar o número de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em Fortaleza. Além disso, ele pretende contratar mais profissionais para essas unidades de saúde — com foco no recrutamento de psiquiatras e psicólogos.

"Na situação que está hoje, um profissional, um psiquiatra, está tendo que atender 200 pessoas. É humanamente impossível. Então, nós vamos contratar médicos psiquiatras e psicólogos para atender aos CAPS em Fortaleza e ampliar os CAPS em Fortaleza", disse.

O candidato falou ainda sobre a proposta de criação do "Espaço Girassol", voltado ao atendimento de crianças e jovens que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) por uma equipe multidisciplinar. "Eu já estou fazendo isso na Assembleia (Legislativa do Ceará) e vou levar isso para todas as regionais de Fortaleza", disse.

Ronda e patrulhamento da Guarda Municipal

Indagado sobre como garantir a segurança em equipamentos de saúde, principalmente com a proposta de horário noturno nos postos de saúde, o candidato citou a proposta de criar o Pelotão da Guarda Municipal.

"Nós vamos colocar em todas as regionais de Fortaleza, onde esse pelotão irá fazer uma ronda, irá fazer um patrulhamento dos espaços públicos. Serão postos de saúde, equipamentos de saúde, as escolas, as Areninhas, as paradas de ônibus, as praças públicas. Tudo isso sendo feito pela Guarda Municipal, mas sempre integrando com a Polícia Militar", detalhou.

A integração com forças de segurança do Governo do Ceará e do Governo Federal foi destacada pelo candidato como uma meta caso seja eleito para a Prefeitura de Fortaleza.

Um dos exemplos práticos de como irá funcionar essa integração, segundo o candidato, é o atendimento a casos de "menor risco potencial", deixando casos mais graves para a Polícia Militar. "Não se faz enfrentamento de segurança pública sozinho e com discurso fácil", completou.

Ainda no tema segurança, Evandro destacou o programa "Paradinha", voltado a profissionais de aplicativo. Segundo ele, serão criados espaços para "dar mais segurança e conforto" a estes profissionais. Nestes locais será possível, segundo ele, "carregar um celular, tomar uma água, acionar, se for o caso, a polícia, em alguma situação que, por ventura, ele esteja se sentindo com insegurança", afirmou.