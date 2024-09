Evandro Leitão quer fortalecer propostas e parcerias políticas nos próximos dias de campanha

Após crescer sete pontos percentuais na segunda rodada da pesquisa Quaest para a Prefeitura de Fortaleza, o candidato Evandro Leitão (PT) disse que vai "continuar mostrando propostas" para a população e fortalecer parcerias políticas nos próximos 19 dias que antecedem a eleição. O postulante participou de uma carreata no bairro Vila Manoel Sátiro, na noite desta terça-feira (17).

"A prioridade é continuar mantendo essa mesma pegada junto aos nossos militantes, mostrando para a população fortalezense que a nossa candidatura é a única que pode verdadeiramente transformar essa cidade numa cidade mais justa, igualitária, com as parcerias e com as forças que eu tenho com Lula, Camilo e Elmano" Evandro Leitão (PT) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

O petista também comentou o seu desempenho no último levantamento divulgado pelo instituto Quaest para a disputa pelo Paço Municipal, divulgado no dia 11 de setembro pela TV Verdes Mares. Na amostra, ele aumentou 7 pontos percentuais entre a primeira e a segunda rodada, passando de 14% para 21% — mesmo crescimento em pontos percentuais e em porcentagem de intenção de votos que o candidato André Fernandes (PL), que detém 21%. Além disso, ele também está empatado tecnicamente com Capitão Wagner (União), que tem 24%, e com o prefeito José Sarto (PDT), que detém 18%.

"A gente tem que saber que pesquisas são retratos momentâneos, mas eu sempre digo que nada com o trabalho vai conseguir fazer com que você seja posto para trás. (...) Eu tenho procurado trabalhar muito, me dedicar e mostrar para a população quem é o Evandro, minha trajetória, minha história e aquele que está mais bem preparado para governar uma cidade como essa", acrescentou.

Legenda: Evandro participou de agenda eleitoral no bairro Vila Manoel Sátiro Foto: Davi Rocha

Eleições municipais

O primeiro turno das eleições municipais está marcado para 6 de outubro, daqui a menos de três semanas. Com um mês de campanha, candidatos percorreram diversos bairros da Capital em caminhadas, carreatas, rodas de conversas e outras atividades eleitorais. Eles também participaram do Debate PontoPoder, promovido pelo Sistema Verdes Mares no último dia 28. Outro debate será realizado em 9 de outubro, caso haja segundo turno em Fortaleza.

A TV Verdes Mares também irá realizar dois debates. No primeiro turno, o debate será realizado na última semana de campanha eleitoral, no dia 3 de outubro. Caso haja segundo turno, o debate entre os dois candidatos deve ocorrer no dia 25 de outubro.