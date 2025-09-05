Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Eunício Oliveira sobre PL da Anistia: ‘Não posso concordar com um golpe de Estado no meu País’

A declaração foi dada na quinta-feira (4), em entrevista à Live PontoPoder

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
(Atualizado às 16:11)
PontoPoder
Eunicio Oliveira, de camisa branca e a frente do microfone, durante entrevista para o live do PontoPoder
Legenda: Eunício Oliveira presidente o MDB Ceará e é deputado federal
Foto: Ismael Soares

O deputado federal e presidente do MDB no Ceará, Eunício Oliveira, rechaçou qualquer possibilidade de apoiar a anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Em entrevista ao PontoPoder, ele lembrou sua trajetória política desde a juventude e disse que não admite qualquer movimento contrário à democracia brasileira.

“Não posso concordar com um golpe de Estado no meu país. Eu sei o que isso significou para a época da minha juventude (...) Nós íamos para a rua para defender a democracia, não queríamos uma ditadura mais nesse país. Nós sabíamos o que era uma ditadura naquele momento: derramamento de sangue, matança, falta de qualquer tipo de liberdade, até de ir e vir, das pessoas conversarem”, disse.

No caso dos ataques golpistas de 2023, o parlamentar disse que presenciou o clima de tensão em Brasília e ponderou que só não houve a consumação de um golpe porque setores das Forças Armadas não aderiram. 

“‘Ah, mas não se consumou’, eles dizem. Não se consumou porque não tiveram a oportunidade, porque determinadas forças de dentro das Forças Armadas não concordaram, senão nós tínhamos tido, sim, um golpe de Estado no Brasil”
Eunício Oliveira
Presidente do MDB Ceará e deputado federal

O parlamentar ainda fez uma ressalva quanto ao papel do Supremo Tribunal Federal (STF). Para ele, os ministros devem manter discrição máxima, por se tratar da última instância de julgamento, contudo, reforçou que a anistia aos condenados é inaceitável.

“Não posso concordar com essa história de anistia. Sei que muitas pessoas foram usadas naquele momento, com a cabeça feita, com ideologias que não condizem com a nossa história política brasileira (...) Agora, dizer que eu vou concordar com alguém que se posiciona contra a democracia, Eunício Oliveira não vai. Ninguém vai encontrar uma frase minha contra a democracia no Brasil, até porque eu lutei por ela”, concluiu.

 
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto de Alexandre de Moraes no julgamento do STF
PontoPoder

Moraes solicita a Zanin sessão extra para o julgamento de Bolsonaro no STF

A nova sessão foi marcada e acontece na quinta-feira (11). O julgamento do "Núcleo 1" da chamada trama golpista retorna na semana que vem com os votos dos ministros

Redação
Há 34 minutos
Eunicio Oliveira, de camisa branca e a frente do microfone, durante entrevista para o live do PontoPoder
PontoPoder

Eunício Oliveira sobre PL da Anistia: ‘Não posso concordar com um golpe de Estado no meu País’

A declaração foi dada na quinta-feira (4), em entrevista à Live PontoPoder

Igor Cavalcante
Há 1 hora
'É para matar ou para prender?': Eunício conta como foi a invasão criminosa à sua fazenda
PontoPoder

'É para matar ou para prender?': Eunício conta como foi a invasão criminosa à sua fazenda

A declaração foi dada em entrevista à Live PontoPoder

Igor Cavalcante
05 de Setembro de 2025
TH Jóias
PontoPoder

Deputado TH Joias recebeu R$ 300 mil de partido para concorrer em eleição no RJ

Tiego Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, foi preso nesta semana suspeito de integrar grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas e ao comércio ilegal de armas de fogo

Redação
05 de Setembro de 2025
plenário da primeira turma do stf durante julgamento da trama golpista
PontoPoder

PGR pede condenação de mais sete réus em julgamento da trama golpista

Conforme a procuradoria, acusados teriam feito campanhas de desinformação

Redação e Agência Brasil
05 de Setembro de 2025
Eunício é um homem de cabelo grisalho e expressão séria, que aparece em primeiro plano, usando camisa social branca. Ele está diante de um microfone preto, posicionado próximo ao rosto, durante participação em uma entrevista. Ao fundo, há cortinas escuras em tom azul.
PontoPoder

Eunício sobre candidatura de Ciro: 'Vai amargar mais uma das derrotas que tanto teve na vida'

A declaração foi dada nessa quinta-feira (4), em entrevista à Live PontoPoder

Ingrid Campos
05 de Setembro de 2025
Denúncias de fraudes no INSS foram ignoradas desde 2019, diz diretora da CGU em CPI
PontoPoder

Denúncias de fraudes no INSS foram ignoradas desde 2019, diz diretora da CGU em CPI

Eliane Mota afirmou que o então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, não suspendeu acordos mesmo após alertas

Redação
05 de Setembro de 2025
Em entrevista ao PontoPoder, Eunício Oliveira, vestido com uma camiseta branca e diante do microfone com a logo do PontoPoder
PontoPoder

Eunício descarta ida para oposição e reforça disputa na base governista: 'A prioridade é o Senado'

O emedebista concedeu entrevista para a live do PontoPoder e comentou sobre os rumos da política cearense

Igor Cavalcante
04 de Setembro de 2025
Live PontoPoder: acompanhe entrevista com o deputado Eunício Oliveira
PontoPoder

Live PontoPoder: acompanhe entrevista com o deputado Eunício Oliveira

A transmissão será feita nos perfis do Youtube e do Instagram do Diário do Nordeste

Redação
04 de Setembro de 2025
Foto do Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza, nesta quinta-feira (4), quando foi votado projeto para criação de cargos no IJF
PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova criação de 76 novos cargos para convocação de profissionais no IJF

Proposta legislativa deve contemplar 75 profissionais de enfermagem e 1 de fonoaudiologia

Bruno Leite
04 de Setembro de 2025
Foto mostra cidade de Milagres, na região do Cariri
PontoPoder

Prefeitura de Milagres (CE) cria taxa do lixo com foco em grandes produtores de resíduos

Gestão municipal nega cobrança por quilograma do lixo produzido nos domicílios e alega que medida foi alvo de "fake news da oposição"

Marcos Moreira
04 de Setembro de 2025
Sede do INSS
PontoPoder

Câmara aprova projeto que proíbe descontos automáticos em aposentadorias do INSS

Projeto segue agora para votação no Senado

Redação
04 de Setembro de 2025
Homem de terno azul sentado em uma mesa de escritório com decoração moderna ao fundo
PontoPoder

Entenda as acusações que levaram ao afastamento do governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa

Gestor ficará fora do cargo por seis meses enquanto é investigado por esquema de desvio de bens públicos na pandemia

Paulo Roberto Maciel*
04 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Oposição cearense ganha força após racha da União Progressista com Lula, mas há reações

Esta quarta-feira (3) foi de repercussões da decisão nacional do maior conglomerado partidário do País para 2026

Inácio Aguiar
04 de Setembro de 2025
Sessão de julgamento em um tribunal brasileiro, com ministros sentados em uma bancada em formato de U, bandeira do Brasil e brasão da República ao fundo. Um advogado de toga fala em pé diante dos julgadores, enquanto várias pessoas acompanham sentadas na plateia.
PontoPoder

Julgamento de Bolsonaro vira disputa PL x PT nas redes sociais de parlamentares do Ceará

Os réus que integram o "núcleo 1" da tentativa de golpe de Estado começaram a ser julgados nesta semana

Luana Barros
04 de Setembro de 2025
Danilo Forte comemorando aniversário em Brasília
Wagner Mendes

Danilo Forte promove aniversário em Brasília e fortalece nome para vaga no TCU

Pelo menos 147 parlamentares do Congresso participaram do evento

Wagner Mendes
03 de Setembro de 2025
Foto da entrega do PPA 2026–2029 à Câmara de Fortaleza, nesta quarta-feira (3)
PontoPoder

Governo Evandro envia Plano Plurianual 2026–2029 para a Câmara Municipal; orçamento é de R$ 70,5 bi

A peça de planejamento estabelece objetivos, programas e indicadores para gestão do Município nos próximos quatro anos

Bruno Leite
03 de Setembro de 2025
Arte do Crochê passa ser considerada de destacada relevância histórica e cultural a partir de projeto aprovado por deputados
PontoPoder

Arte do crochê é reconhecida como de destacada relevância histórica e cultural pela Alece

A proposição é de autoria do deputado Bruno Pedrosa (PT)

Marcos Moreira
03 de Setembro de 2025
AJ Albuquerque durante sessão da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização na Câmara dos Deputados
PontoPoder

PP seguirá na base do Governo Elmano e apoiará eleição de Moses ao Senado, diz AJ Albuquerque

Presidente do Progressistas no Ceará reforça divisão interna ao afirmar que ala governista da Federação com o União contará com maioria nos rumos do diretório estadual

Flávia Rabelo e Marcos Moreira
03 de Setembro de 2025
Foto de Bolsonaro e equipe de defesa
PontoPoder

Bolsonaro está com saúde 'frágil' e tem recomendação médica para ficar em casa, diz advogado

A defesa do ex-presidente, que está em prisão domiciliar, falou sobre o estado de saúde dele durante o julgamento no STF

Redação
03 de Setembro de 2025