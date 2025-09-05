Eunício Oliveira sobre PL da Anistia: ‘Não posso concordar com um golpe de Estado no meu País’

O deputado federal e presidente do MDB no Ceará, Eunício Oliveira, rechaçou qualquer possibilidade de apoiar a anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Em entrevista ao PontoPoder, ele lembrou sua trajetória política desde a juventude e disse que não admite qualquer movimento contrário à democracia brasileira.

“Não posso concordar com um golpe de Estado no meu país. Eu sei o que isso significou para a época da minha juventude (...) Nós íamos para a rua para defender a democracia, não queríamos uma ditadura mais nesse país. Nós sabíamos o que era uma ditadura naquele momento: derramamento de sangue, matança, falta de qualquer tipo de liberdade, até de ir e vir, das pessoas conversarem”, disse.

No caso dos ataques golpistas de 2023, o parlamentar disse que presenciou o clima de tensão em Brasília e ponderou que só não houve a consumação de um golpe porque setores das Forças Armadas não aderiram.

“‘Ah, mas não se consumou’, eles dizem. Não se consumou porque não tiveram a oportunidade, porque determinadas forças de dentro das Forças Armadas não concordaram, senão nós tínhamos tido, sim, um golpe de Estado no Brasil” Eunício Oliveira Presidente do MDB Ceará e deputado federal

O parlamentar ainda fez uma ressalva quanto ao papel do Supremo Tribunal Federal (STF). Para ele, os ministros devem manter discrição máxima, por se tratar da última instância de julgamento, contudo, reforçou que a anistia aos condenados é inaceitável.

“Não posso concordar com essa história de anistia. Sei que muitas pessoas foram usadas naquele momento, com a cabeça feita, com ideologias que não condizem com a nossa história política brasileira (...) Agora, dizer que eu vou concordar com alguém que se posiciona contra a democracia, Eunício Oliveira não vai. Ninguém vai encontrar uma frase minha contra a democracia no Brasil, até porque eu lutei por ela”, concluiu.