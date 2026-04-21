Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Entenda o papel do deputado estadual na estrutura federativa brasileira

Novos representantes para o cargo serão eleitos no pleito geral de 2026.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
PontoPoder
Interior de uma assembleia, com duas bandeiras do Brail ao centro do local e múltiplas pessoas em pé durante sessão.
Legenda: 46 parlamentares integram o cargo na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).
Foto: Marcos Moura/Alece.

O pleito eleitoral de 2026 prevê, entre outros ofícios, renovar os deputados estaduais das 26 unidades federativas e os deputados distritais, nomenclatura utilizada no caso do Distrito Federal (DF). Mas, afinal, quais são as funções atribuídas a esse cargo?

Um parlamentar eleito como deputado estadual cumpre um mandato de quatro anos na Casa Legislativa, simbolizada no Estado pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Ao todo, 46 representantes ocupam cadeiras no congresso cearense.

Como figuras centrais do Poder Legislativo estadual, os políticos que assumem o cargo possuem atribuições similares aos que exercem essa função em nível federal. A eles, cabe a tarefa de legislar, fiscalizar e orçamentar na conjuntura da unidade federativa.

O PontoPoder, a seguir, apresenta os principais papéis desempenhados no trabalho de deputado estadual.

O que faz um deputado estadual?

Ao assumir uma cadeira na Assembleia, o parlamentar passa a integrar o Poder Legislativo em âmbito estadual. Ou seja, ele se torna um representante dos interesses locais e regionais de sua base eleitoral.

A atuação do deputado se dá pela legislação de cada unidade federativa que, na circunstância cearense, trata-se da Constituição do Estado do Ceará de 1989.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Mendonça pede vista e adia novamente julgamento sobre cassação de deputados do PL Ceará no TSE

teaser image
PontoPoder

'Não estamos com receio de nenhum adversário, o nome é o de menos', diz Elmano sobre eleição de 2026

Papel legislativo

Assim como para o cargo em instância federal, a principal função atribuída a um deputado estadual é a de legislar. Durante o ano legislativo, os parlamentares propõem, discutem e deliberam quanto a projetos de lei e propostas de emenda à Constituição.

É o momento em que as demandas da sociedade são levadas à Casa e, por vezes, transformadas em legislações. Casos de comoção estadual e, até mesmo, nacional podem ser trazidos para discussões parlamentares na Assembleia e usados como premissa para proposições.

Assim como na Câmara dos Deputados, as propostas estaduais em trâmite passam por votação no Plenário e, caso sejam aprovadas pelos parlamentares, são levadas ao governador, que fornece a decisão final de sancioná-las ou vetá-las.

Papel fiscalizatório

Tão importante quanto zelar pela legislação estadual, os deputados têm o dever de fiscalizar e controlar as ações do Poder Executivo, ou seja, do governador. Caso haja necessidade, eles podem receber denúncias e promover processos contra o chefe da unidade federativa.

Em âmbito estadual, as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) são convocadas e realizadas pelos deputados da Assembleia. A partir delas, é possível realizar audiências públicas e, ainda, solicitar informações de autoridades e líderes governamentais.

Investigações quanto a irregularidades ou crimes de responsabilidade voltados ao Executivo, decisões quanto à intervenção estadual em cidades e solicitações de intervenções federais no estado também cabem a esses parlamentares.

A fiscalização está englobada, ainda, na aplicação de recursos públicos por parte do governo estadual e dos demais órgãos administrativos da unidade federativa.

Papel orçamentário

Os deputados estaduais, dentro da função de fiscalizar, também recebem atribuições orçamentárias, financeiras e tributárias relacionadas ao estado da federação brasileira em que atua. Eles têm o papel de julgar as contas anuais fornecidas pelo chefe da unidade federativa.

Além disso, os parlamentares são responsáveis por votar e aprovar o Orçamento Estadual, o Plano Plurianual do Governo (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Os nomes indicados ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) também passam, primeiro, por autorização legislativa.

Formação da Alece hoje

Com a presidência da Casa sob os cuidados do deputado Romeu Aldigueri (PSB), PSB e PT são as duas siglas com maior quantitativo de representantes dentro do cenário legislativo cearense, com 11 e oito parlamentares ocupando cadeiras na Casa, respectivamente.

Em seguida, após o fechamento da janela partidária, o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) aparece com sete deputados. Já o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Partido Liberal (PL) e o Partido Social Democrático (PSD) estão com quatro parlamentares cada.

O Partido Verde (PV), o Progressistas (PP) e o Republicanos possuem dois representantes na Casa, enquanto o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e o Mobiliza seguem com apenas um deputado.

As bancadas do União Brasil e Partido Democrático Trabalhista (PDT) foram completamente esvaziadas.

As demais representações contam com apenas um parlamentar, como é o caso do Avante, Cidadania, Mobiliza, PSOL, PCdoB e PSDB. O levantamento foi realizado pelo PontoPoder através das informações disponíveis no portal da Alece.

Eleições 2026

As 46 cadeiras da Assembleia serão renovadas no pleito geral de 2026, que elegerá novos representantes para os cargos de Deputado Estadual ou Distrital, Deputado Federal, Senador (primeira e segunda vaga), Governador e Presidente.

De acordo com o calendário eleitoral, o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro. Os cargos que seguirem para um segundo turno serão votados ao final do mesmo mês, dia 25 de outubro.

O voto é obrigatório para brasileiros alfabetizados e que possuam entre 18 e 70 anos. As emissões ou alterações no título de eleitor devem ser realizadas até o dia 6 de maio, conforme divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de maneira online ou mediante agendamento presencial.

Veja os locais de atendimento em Fortaleza:

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Interior de uma assembleia, com duas bandeiras do Brail ao centro do local e múltiplas pessoas em pé durante sessão.
PontoPoder

Entenda o papel do deputado estadual na estrutura federativa brasileira

Novos representantes para o cargo serão eleitos no pleito geral de 2026.

Milenna Murta*
Há 1 hora
Plenário da Alece e da Câmara dos deputados em colagem de fotos. Acima, o Legislativo Federal. As imagens são abertas e mostram o plenário das duas casas.
PontoPoder

Após risco de ‘sumir’, PSB e PSDB lideram crescimento partidário no Ceará

Rearranjos partidários, migração de lideranças e novas alianças reposicionaram grupos políticos a cerca de seis meses das eleições.

Igor Cavalcante
Há 2 horas
Vista aérea do acesso a Juazeiro do Norte, com prédios ao fundo. Foto feita ao anoitecer.
PontoPoder

Sem deputados federais eleitos em 2022, como municípios do CE garantiram recursos sem apoio direto

Municípios onde os mais votados não se elegeram recorrem a alianças com deputados e ampliam papel dos prefeitos na busca por emendas.

Igor Cavalcante
20 de Abril de 2026
Foto do Sicário.
PontoPoder

Não houve interferência externa na morte de 'Sicário', cúmplice de Vorcaro, diz PF

Polícia apurava possível instigação ao suicídio.

Redação
19 de Abril de 2026
Cabine de votação, com pessoa negra atrás, vestindo blusa longa azul e calça quadriculada.
PontoPoder

Como funciona o voto em trânsito no sistema eleitoral brasileiro

Categoria é viável para os eleitores que não estiverem em seu domicílio eleitoral no dia do pleito.

Milenna Murta*
19 de Abril de 2026
Pessoa indígena vista de costas, com cocar de penas, observa plenário lotado de uma casa legislativa; ao fundo, público diverso acompanha a sessão, alguns registrando com celulares.
PontoPoder

Novas regras eleitorais buscam incentivar participação indígena nas eleições 2026

Foco é o financiamento e a propaganda em rádio e TV para estas candidaturas.

Luana Barros
19 de Abril de 2026
Ciro Gomes e aliados em evento em Juazeiro do Norte
Inácio Aguiar

Aliados não querem nem ouvir falar em candidatura nacional de Ciro Gomes

Saída do ex-ministro do debate pode fragmentar a oposição no Estado

Inácio Aguiar
19 de Abril de 2026
Desembargador Paulo Regis Botelho em sabatina no Senado Federal
Inácio Aguiar

Desembargador cearense está prestes a assumir cadeira no Conselho Nacional de Justiça

Nome de Paulo Régis Botelho foi aprovado na CCJ e segue para o plenário do Senado

Inácio Aguiar
18 de Abril de 2026
Foto do plenário da Câmara dos Deputados no dia da votação do primeiro turno da PEC.
PontoPoder

CRAS e CREAS poderão ter 1% do orçamento da União com promulgação de PEC que tramita no Congresso

Medida cria um piso constitucional para o financiamento do SUAS e impacta o orçamento do poder público.

Bruno Leite
18 de Abril de 2026
Vista ampla do plenário de uma casa legislativa, com fileiras curvas de assentos quase vazios, poucos parlamentares e assessores dispersos, e painel eletrônico com votações ao fundo.
PontoPoder

Desistências, desfiliações e novos cargos: os desafios dos partidos para montar chapas para a Câmara

Mudanças durante e depois da janela partidária reorganizaram as bancadas e devem ter impacto na disputa por cadeiras na Câmara dos Deputados.

Luana Barros
18 de Abril de 2026
Imagem de uma fachada simples de prédio público com a inscrição “Câmara Municipal de Marco” na parte superior. O edifício tem paredes em tom bege, com sinais de desgaste e pequenas áreas descascadas. Há uma porta à esquerda e duas janelas estreitas com grades. A rua em frente é calçada, com fios elétricos visíveis acima e postes ao redor. O céu está azul e ensolarado, indicando um dia claro.
PontoPoder

Vereadores de Marco (CE) recebem 'auxílio' para comparecem às sessões e caso vai parar no MPCE

A Câmara de Marco teria gasto, segundo o MPCE, mais de R$ 70 mil com a prática, desde 2017. Os pagamentos são considerados inconstitucionais.

Ingrid Campos
17 de Abril de 2026
Homem de meia-idade, com cabelos escuros e curtos, usando camisa branca, aparece em close médio contra um fundo escuro de cortina. Ele está levemente virado para a direita, com expressão atenta e séria, como se estivesse participando de uma entrevista ou conversa. A iluminação suave destaca seu rosto, criando contraste com o fundo preto.
PontoPoder

‘Precisa primeiro Ciro anunciar pré-candidatura para ter apoio do PL’, diz Capitão Wagner

A live PontoPoder entrevista os pré-candidatos ao Senado no Ceará.

Ingrid Campos
17 de Abril de 2026
Aécio Neves e Ciro Gomes em uma reunião do Diretório Nacional do PSDB em Brasília
Inácio Aguiar

Ciro autoriza Aécio a testar seu nome em pesquisas, mas candidatura nacional é cenário distante

Disputa ao Planalto exige algo muito além da declaração solta de um dirigente partidário.

Inácio Aguiar
17 de Abril de 2026
Professor escrevendo no quadro branco para alunos sentados em uma sala de aula.
PontoPoder

STF decide que professor temporário tem direito ao piso salarial do magistério

Para Alexandre de Moraes, recurso deve valer para todos os profissionais, independentemente do tipo de vínculo contratual.

Redação
16 de Abril de 2026
‘Seria muito traumático’ o Ciro não ser o candidato da oposição, diz Capitão Wagner
PontoPoder

‘Seria muito traumático’ o Ciro não ser o candidato da oposição, diz Capitão Wagner

A live PontoPoder entrevista os pré-candidatos ao Senado no Ceará.

Igor Cavalcante
16 de Abril de 2026
Foto da deputada carla zambelli discursando atrás de microfone, com banner da Câmara dos Deputados ao fundo.
PontoPoder

Corte da Itália tem nova decisão a favor de extradição de Carla Zambelli

Ex-parlamentar foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão em dois processos.

Redação
16 de Abril de 2026
De olho no Senado, Capitão Wagner vê cenário positivo em 2026: '(Agora) nós temos um time'
PontoPoder

De olho no Senado, Capitão Wagner vê cenário positivo em 2026: '(Agora) nós temos um time'

A live PontoPoder entrevista os pré-candidatos ao Senado no Ceará.

Ingrid Campos e Igor Cavalcante
16 de Abril de 2026
Imagem da estátua da Justiça, em Brasília, para matéria sobre STF tem maioria para derrubar lei de SC que proibiu cotas raciais.
PontoPoder

STF tem maioria para derrubar lei de SC que proíbe cotas raciais em universidades

O julgamento virtual será finalizado na sexta-feira (17).

Redação e Agência Brasil
16 de Abril de 2026
Estrutura do Congresso Nacional à noite, com luzes brancas e azuis.
PontoPoder

Entenda a estrutura salarial e de benefícios de deputados e senadores no Brasil

Conheça as verbas e benefícios que sustentam os mandatos dos deputados e senadores.

Beatriz Matos, de Brasília
16 de Abril de 2026
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio.
PontoPoder

Alece aprova reajuste salarial de servidores da Defensoria e do Ministério Público do Ceará

As mensagens foram enviadas pelos respectivos órgãos na última terça-feira (14).

Marcos Moreira
16 de Abril de 2026