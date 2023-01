Elmano irá se reunir com Lula na próxima semana para discutir projetos prioritários para o Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) deve ter novo encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na próxima semana. No último dia 9 de janeiro, ele esteve em Brasília para participar de reunião com todos os governadores após atos terroristas depredarem as sedes dos Três Poderes em Brasília.

No próximo dia 27 de janeiro, Elmano retorna a capital federal para apresentar ao presidente projetos prioritários para o Ceará.

"Para pensar no que vamos fazer ainda mais pelo povo do Ceará", afirmou Elmano durante pronunciamento no município de Miraíma, onde participou da entrega de rodovia.

Elmano deve se reunir com os secretários estaduais nesta semana para definir o que será apresentado durante a reunião. Segundo a assessoria do governador, Lula convocou todos os governadores para reuniões nas quais serão discutidas as prioridades.

Reunião com ministros

Antes da reunião com o presidente na próxima semana, Elmano já viaja a Brasília nesta terça-feira (17), para se reunir com o ministro de Justiça e Segurança, Flávio Dino (PSB), e com a ministra da Saúde, Nísia Furtado. Ele fica na capital federal até quarta-feira (18).

Com Dino, o governador irá discutir quem será o o superintendente da Polícia Federal do Ceará.

"Para fortalcer a força de segurança no Ceará e juntar com a Polícia Federal. Nós vamos enfrentar as facções criminosas para dar segurança ao povo do Ceará", reforçou.

Já na Saúde, o foco do encontro entre Elmano de Freitas e Nísia Trindade terá como foco o mutirão de cirurgias eletivas - uma das prioridades citadas por Elmano para o início do governo.

"Quero dizer aos prefeitos, nossos secretários de saúde, vamos chamar daqui alguns dias e vamos fazer o mutirão de cirurgias. (...) Vai chegar a cirurgia para o nosso povo", disse.

O governador do Ceará também citou que o enfrentamento à fome no Estado também deve ser pauta das reuniões em Brasília.