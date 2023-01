Elmano diz que vai colocar equipes fixas da PM em conjuntos habitacionais dominados por facções

O governador Elmano de Freitas (PT) disse, nesta terça-feira (3), que vai colocar equipes da Polícia Militar em conjuntos habitacionais dominados por organizações criminosas. A medida buscará inibir a expulsão de famílias devido à disputa por territórios entre facções. A informação foi dada em entrevista ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares.

"Temos que garantir a retomada de territórios", frisou.

Elmano de Freitas Governador do Ceará "Sei da atuação de organizações criminosas em conjuntos habitacionais construídos pelo Estado. Nós já estamos instituindo o comando de prevenção da Polícia Militar, que eu vou colocar dentro desses conjuntos habitacionais para a Polícia ficar lá de maneira permanente. Nós não mais aceitaremos de maneira alguma facção criminosa expulsando famílias de suas casas"

Ainda durante a entrevista, Elmano reforçou que fará novo concurso para a Polícia Civil para fortalecer o trabalho de inteligência da instituição no combate ao crime organizado no Ceará, além de convocar aprovados no último certame.

"Eu vou fortalecer a nossa Polícia Civil para termos mais inteligência apurando como essas facções estão atuando no Estado do Ceará. Para apurarmos, descobrirmos e prendermos os chefes dessas organizações criminosas", destacou.

O governador disse que o trabalho na Segurança Pública será integrado a políticas de juventude para evitar que crianças e adolescentes sejam cooptados por facções.

Ainda na área de segurança, ele prometeu ampliar o número de equipamentos da Casa da Mulher Brasileira para 10 no Estado.

SAP

Ainda em relação à Segurança Pública, Elmano reforçou a informação de que policiais penais irão utilizar câmeras em seus uniformes que serão integradas à polícia e a CGD, como medida de coibir abusos - tanto por parte dos agentes como de presos. Além da polícia, a Controladoria-Geral de Disciplina também terá acesso às imagens 24 horas.

"Nós evidentemente tivemos denúncias de casos, que estão sendo apuradas rigorosamente, de acontecimento de tortura no sistema prisional, e há uma determinação, inclusive, do próprio secretário Mauro [Albuquerque] dessa investigação. Eu já determinei que, no sistema prisional, os policiais penais utilizarão câmeras permanentemente", frisou.

A previsão que as câmeras sejam instaladas em fevereiro, conforme anunciado por Albuquerque durante a posse, no último domingo (1º).

Combate à fome

Ainda durante a entrevista, o governador reforçou promessas de campanha que terão prioridade em seu governo. No combate à fome, Elmano disse que o Poder Executivo vai financiar projetos de cozinhas solidárias e ampliar a concessão do programa mais infância. Segundo ele, a medida ampliará de 150 mil para 320 mil o número de famílias com crianças de até 6 anos beneficiadas.

"No Ceará, nós já temos 150 mil famílias com crianças e nós queremos chegar a 320 mil crianças que têm dificuldade de alimentação", destacou.

Passe Livre

Durante a entrevista, o governador voltou a reforçar que deve implementar o passe livre os ônibus intermunicipais que circulam pela Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Para implementar, o programa, o Governo deve pagar as empresas de ônibus por quilômetro rodado e isentar a tarifa por meio do bilhete único.

"Hoje, as empresas recebem o pagamento do passageiro. Ela passará a receber por quilômetro rodado, trazendo os passageiros de ida e volta. Nós vamos iniciar os trabalhos para chamar o sindiôniubus para ainda no mês de janeiro anunciar como será", destacou.

Saúde

Na Saúde, Elmano reforçou que o Estado deve continuar realizando mutirões para zerar a fila de cirurgias eletivas - uma de suas promessas de campanha.