Elmano de Freitas concede título de cidadão cearense ao ministro da Justiça Flávio Dino

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta quinta-feira (16), que o Ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Flávio Dino, receberá o título de cidadão cearense. Durante discurso, Elmano elogiou o trabalho de Flávio e destacou a capacidade dele de dialogar com os governadores de todos os estados, independente do partido.

"Queria apenas dar uma informação de que nós estamos muito gratos, ministro Flávio Dino, ao que vossa excelência tem feito pelo Ceará e pelo Brasil. Vamos fazer uma manifestação, com nossos parlamentares. Hoje vou poder assinar uma sanção de lei que lhe dá o título de cidadão cearense", afirmou, antecipando a homenagem.

Surpreso, o ministro agradeceu ao gesto. "Que bom, obrigado", disse em meio às palmas recebidas.

Elmano de Freitas Governador do Ceará "Nós queremos reconhecer tudo o que você tem feito pelo Ceará e pelos cearenses. Já fez muito como governador do Maranhão e está fazendo como Ministro da Justiça, buscando reorganizar o nosso Estado, buscando parceria com todos os governadores".

"Sou muito grato pela parceria com o Estado do Ceará, e é uma parceria é com todos os estados brasileiros, independente de partido político", acrescentou.

Novo núcleo regional da Pefoce

Durante visita ao Ceará, nesta quinta, Flávio Dino anunciou novas medidas para fortalecer a segurança pública do Estado. Em parceria com o Elmano, afirmou que haverá a construção de um novo núcleo regional da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) na Serra da Ibiapaba.

Além dessa instalação, outras ações serão anunciadas, como convênios com o Programa Escola Segura entre União e a entrega de novos veículos para auxiliar o trabalho do sistema penitenciário estadual.