Em meio à crise em Brasília, Flávio Dino anuncia investimento superior a R$ 40 milhões no Ceará

Em meio ao clima pesado em Brasília diante das repercussões do caso em que auxiliares do Ministério receberam uma mulher que seria ligada ao crime organizado, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, estará em Fortaleza para anúncio de recursos federais para o combate à violência no Ceará.

O encontro, com o governador Elmano de Freitas, está marcado às 19h, no Palácio Abolição. O auxiliar do presidente Lula vem anunciar entregas de veículos e repasse de cerca de R$ 40 milhões ao Estado para o combate à violência.

Além de estar num momento de defensiva diante das repercussões que opositores do governo estão promovendo nas redes sociais, Dino vem ao Ceará em meio a uma operação desencadeada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado para tentar estancar uma onda de violência com vários homicídios na Região Metropolitana de Fortaleza.

A agenda de Dino com Elmano inclui entregas de veículos para reforçar a estrutura do sistema prisional e anúncio de transferência de R$ 38 milhões do governo federal para ações de segurança no Estado.

Além disso, o programa de segurança escolar vai enviar cerca de R$ 2,9 milhões aos municípios do Estado.

A vinda do ministro a Fortaleza em meio à alta temperatura em Brasília acaba sendo uma agenda positiva para o ministro em meio ao caso.