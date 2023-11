Elmano e Flávio Dino anunciam novo núcleo regional da Pefoce e outras ações na área de segurança

O governador Elmano de Freitas e o ministro da Justiça, Flávio Dino, divulgam, nesta quinta-feira (16), uma série de medidas para o fortalecimento da segurança pública no Estado. Entre elas, está a construção de um novo núcleo regional da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) na Serra da Ibiapaba.

O equipamento deve ser o oitavo do tipo. Atualmente, além da sede em Fortaleza, a instituição possui unidades instaladas nas cidades de Canindé, de Juazeiro do Norte, de Tauá, de Russas, de Sobral, de Quixeramobim e de Iguatu.

Além da instalação do novo núcleo da Pefoce, os gestores devem ainda anunciar outras ações. São elas: a entrega de veículos para auxiliar o trabalho do sistema penitenciário estadual; os convênios com o Programa Escola Segura entre União, Estado e alguns municípios; além de outros recursos para a área da segurança pública do Ceará.

A divulgação está prevista para começar a partir das 19 horas, na sede do Governo do Estado, o Palácio da Abolição, localizado no bairro Meireles, em Fortaleza.