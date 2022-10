Camilo Santana dedica vitória à Izolda Cela e diz que 'a humildade venceu a prepotência no Ceará'

Senador eleito com 69,65% dos votos válidos de 99,22% das seções totalizadas no Ceará, Camilo Santana (PT) declarou, neste domingo (2), que a vitória de Elmano de Freitas (PT) no primeiro turno da disputa pelo Governo do Ceará representa a vitória da "humildades" sobre a "prepotência".

Elmano de Freitas foi eleito governador do Ceará com 54% dos votos válidos, no primeiro turno, neste domingo (2), com uma ampla folga sobre os seus dois principais adversários no páreo: Capitão Wagner (União) ficou em segundo lugar, com 31,76% dos votos válidos; seguido por Roberto Cláudio (PDT), com 14,15% votos válidos.

Chico Malta (PCB) teve 0,06%; Serley Leal (UP) obteve 0,04% e Zé Batista (PSTU), 0,03%.

Camilo Santana Senador eleito pelo Ceará "Para mim, o resultado da eleição do Elmano foi uma resposta que o povo cearense deu à verdade. A verdade venceu a mentira no Ceará. A humildade venceu a prepotência no Ceará. O que eu desejo é que ele possa ser um grande governador que olhe para o povo cearense que mais precisa"

Com a totalização do resultado das urnas no Ceará, Elmano e Camilo comemoram a vitória junto com apoiadores no Comitê Central de Fortaleza, localizado no bairro Luciano Cavalcante.

Na ocasião, o senador eleito homenageou a governadora Izolda Cela (PT), dedicando a vitória à atual gestora do Ceará. O mesmo foi feito pela vice-governadora eleita Jade Romero (MDB) durante seu discurso.

Legenda: Camilo foi eleito com 69,75% dos votos válidos Foto: Thiago Gadelha

Camilo Santana Senador eleito pelo Ceará "Agradecer a ela, que para mim é uma referência de pessoa séria, decente. E eu queria aqui fazer uma homenagem à minha querida governadora Izolda Cela (sem partido). Queria aqui dizer, Izolda, que o Ceará elegeu também uma mulher para ser vice-governadora do Estado do Ceará. Parabéns, Jade"

Eleição presidencial

No cenário nacional, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai disputar o segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Com 99,74% das urnas apuradas, o petista tem 48,36% dos votos válidos e Bolsonaro, 43,26%.

No Ceará, Lula obteve 65,87% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro alcançou 25,40%.

Diante desse cenário, Camilo pediu que a militância e apoiadores continuem mobilizados para ajudar a eleger Lula no dia 30 de outubro, data do segundo turno.

"Nós fizemos o Ceará 2 vezes mais forte: Elmano e Camilo. Agora, nós temos uma tarefa, nós temos uma missão para os próximos dias para que a gente possa fechar o time e fazer o Ceará 3 vezes mais forte", complementou o senador eleito.