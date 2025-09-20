Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Eduardo Girão, Cid Gomes e Augusta Brito: como votam os senadores cearenses na PEC da Blindagem

O Senado vai analisar e votar o texto aprovado pela Câmara dos Deputados

Escrito por
Beatriz Matos, Luana Barros producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Augusta Brito, Eduardo Girão e Cid Gomes no plenário do Senado
Legenda: Maioria da bancada cearense se posiciona contrária à matéria que blinda parlamentares de investigação
Foto: Jefferson Rudy/Waldemir Barreto/Agência Senado

A chamada PEC da Blindagem, aprovada pela Câmara dos Deputados na quarta-feira (17), já provoca forte repercussão entre os senadores do Ceará. O texto aprovado restabelece a votação secreta para autorizar processos criminais contra deputados e senadores, amplia prerrogativas e pode até beneficiar presidentes de partidos. A proposta segue agora para análise no Senado. 

A senadora Augusta Brito (PT) fez uma das críticas mais duras ao projeto. Para ela, o texto aprovado cria um afastamento entre representantes e representados e mina a confiança da população. “A aprovação, pela Câmara dos Deputados, da PEC da Blindagem representa um retrocesso grave para a democracia e para o princípio da igualdade de todos perante a lei”, afirmou.

Ela disse que o Senado precisa assumir o papel de barrar distorções. “O Senado tem o dever de resguardar a Constituição. Não é necessário, nem aceitável que a proteção do mandato se transforme em um escudo contra crimes. Defender o combate à impunidade é condição para um país mais justo, igualitário e seguro".

Enquanto Augusta reforçou o tom crítico, o senador Cid Gomes (PSB) adotou postura mais cautelosa, porém, sem um posicionamento. Ele destacou que a decisão sobre como votar deve ser discutida em conjunto com a bancada do partido. “Vou me reunir com a bancada do partido para definir uma posição sobre a PEC”, disse. 

Como os cearenses se posicionam

  • Cid Gomes (PSB): Em análise
  • Eduardo Girão (Novo): Contra
  • Augusta Brito (PT): Contra

Já o senador Eduardo Girão (Novo) se mostrou categórico contra a proposta. Ele disse esperar que o texto nem sequer seja analisado no Senado. “Eu espero sinceramente que essa PEC das prerrogativas ou da blindagem não seja sequer analisada aqui no Senado Federal. Já me manifestei contrário a essa proposta de emenda à Constituição. Ela é inoportuna e indefensável no momento em que nós vivemos no país a busca pela transparência.” 

Ao longo de sua manifestação, Girão levantou pontos que considera centrais para rejeitar a PEC. Entre eles, a falta de transparência, o risco de enfraquecer a responsabilidade parlamentar e a possibilidade de abrir espaço para práticas de corrupção. 

“Como é que o eleitor vai avaliar o seu representante quando ele esconde o que ele pensa. O anonimato ajuda a corrupção e a negociatas em portas fechadas. A representação perde completamente o sentido. Você que vota num parlamentar pelas ideias dele não vai saber o que ele está votando do seu interesse”, argumentou. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Quase 70% dos deputados federais cearenses votam a favor da PEC da Blindagem; veja quem são

teaser image
PontoPoder

A anistia é constitucional? Relembre o que Alexandre de Moraes disse no julgamento de Bolsonaro

O senador também lembrou que, em vez de limitar o foro privilegiado, a proposta amplia o alcance desse benefício. “Em vez de votar o fim do foro privilegiado que está prontinho na mesa do presidente da Câmara, o que é que eles fazem? Colocam uma PEC que amplia o foro privilegiado. Nesse texto, presidente de partido vai ter foro. Você já pensou a troca que seria se essa loucura fosse aprovada? É escancarar realmente a impunidade inclusive não apenas para corruptos, mas para pedófilos, assassinos, estupradores. A gente não tem absolutamente como votar a favor disso”. 

A PEC foi aprovada na Câmara por ampla maioria. No primeiro turno, recebeu 353 votos a favor e 134 contrários. No segundo, foram 344 votos pela aprovação e 133 contra. Só no Ceará, quase 70% da bancada na Câmara dos Deputados votou a favor da PEC. Foram 15 deputados federais favoráveis à PEC da Blindagem, enquanto quatro foram contrários e três parlamentares não participaram da votação.   

Agora caberá ao Senado decidir o futuro da proposta, em meio às divergências já expostas pelos parlamentares cearenses.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
achada da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte (SESAU), com paredes brancas, letreiro azul e o brasão da prefeitura ao lado do portão de entrada
PontoPoder

Prefeitura de Juazeiro do Norte investiga instituto por suspeita de propina e fraudes em contratos

Alvo das investigações, a administração do Instituto Heitor Coelho (IHC) nega qualquer irregularidade

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Augusta Brito, Eduardo Girão e Cid Gomes no plenário do Senado
PontoPoder

Eduardo Girão, Cid Gomes e Augusta Brito: como votam os senadores cearenses na PEC da Blindagem

O Senado vai analisar e votar o texto aprovado pela Câmara dos Deputados

Beatriz Matos, Luana Barros
Há 1 hora
Senadores Eduardo Girão e Flávio Bolsonaro durante coletiva de imprensa.
PontoPoder

Eduardo Girão desembarca na Itália e visita Carla Zambelli na prisão

Comitiva defendeu que a deputada cumpra pena em prisão domiciliar no país europeu

Lucas Monteiro
19 de Setembro de 2025
O ministro Alexandre Padilha concede entrevista coletiva. Ele é um homem branco, de óculos quadrados de armação preta, e com cabelos grisalhos bem cortados. Imagem usada para matéria sobre decisão de não ir à Nova York devido às restrições do governo Trump
PontoPoder

Padilha desiste de viajar a NY em meio a restrições impostas por Trump: 'Decisão autoritária'

O ministro da Saúde havia sido convidado para participar de eventos relacionados à Organização das Nações Unidas

Redação
19 de Setembro de 2025
Imagem mostra Toffoli, um homem de meia-idade, com barba grisalha aparada, usando terno azul, camisa clara e gravata azul, sobre o qual veste uma toga preta. Ele gesticula com a mão direita enquanto fala diante de um microfone, em um ambiente formal. Ao fundo, há partes desfocadas de bandeiras nas cores verde, amarela e azul.
PontoPoder

STF retoma julgamento de ação que questiona falta de lei federal sobre criação de municípios

A Constituição Federal diz que alterações do tipo devem ser feitas por lei estadual, dentro do período determinado pelo Congresso Nacional

Ingrid Campos
19 de Setembro de 2025
Alexandre Padrilha, ministro da Saúde, fala ao microfone. Ele usa um terno preto com gravata vermelha.
PontoPoder

Com restrições, Alexandre Padilha tem visto liberado pelos EUA para ir à conferência em NY

Ministro da Saúde solicitou renovação da autorização para acompanhar o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU

Redação
18 de Setembro de 2025
Presidente Lula discursa durante reunião.
PontoPoder

'Anistia é no Congresso', diz Lula sobre projeto que reduz pena de condenados no 8 de janeiro

Deputados federais aprovaram o regime de urgência da proposta que concede "perdão" aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023

Redação
18 de Setembro de 2025
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre mudança de escolta, que deixará de ser da GSI.
PontoPoder

Moraes determina que escolta de Bolsonaro não seja realizada por GSI

Agentes do Gabinete de Segurança Institucional foi responsável por organizar deslocamento de Bolsonaro ao hospital

Redação
18 de Setembro de 2025
Uma vista de cima do plenário da Câmara dos Deputados, onde dezenas de deputados e assessores se misturam e conversam, enquanto alguns se sentam nos bancos e outros permanecem de pé.
PontoPoder

Deputados contestam aprovação da PEC da Blindagem para impedir avanço ao Senado

Parlamentares contrários apontam que houve irregularidades no rito de análise da proposta na Câmara

Redação
18 de Setembro de 2025
Live PontoPoder: PEC da Blindagem e Anistia pressionam Congresso Nacional
PontoPoder

Live PontoPoder: PEC da Blindagem e Anistia pressionam Congresso Nacional

A transmissão será feita nos perfis do Youtube e do Instagram do Diário do Nordeste

Redação
18 de Setembro de 2025
Inácio Aguiar

Cinco municípios do Ceará lideram ranking de Governança no Nordeste

Maracanaú, São Gonçalo do Amarante, Tauá, Itapajé e Pereiro se destacam em indicador do Conselho Federal de Administração

Inácio Aguiar
18 de Setembro de 2025
Flávio Dino
PontoPoder

Flávio Dino abre inquérito contra Bolsonaro e 23 aliados com base em relatório da CPI da Covid

Foco do inquérito é a disseminação de fake news sobre a pandemia e o incentivo ao desrespeito de medidas de combate à Covid-19

Redação
18 de Setembro de 2025
Ministro do STF, Alexandre de Moraes
PontoPoder

A anistia é constitucional? Relembre o que Alexandre de Moraes disse no julgamento de Bolsonaro

O ministro do STF não citou diretamente a PEC em tramitação no Congresso Nacional, mas falou sobre a concessão de anistia, indulto ou perdão judicial

Luana Barros
18 de Setembro de 2025
Deputados federais no plenário da Câmara
Wagner Mendes

Veja como votaram os deputados federais cearenses na urgência para aprovar anistia a golpistas

De acordo com Hugo Motta, por conta das divergências sobre o tema, caberá ao plenário definir

Wagner Mendes
18 de Setembro de 2025
Solenidade de sanção da lei da Adultização no Palácio do Planalto
PontoPoder

Lei da Adultização: veja o que muda nas redes sociais com a nova legislação

A lei foi sancionada pelo presidente Lula nesta quarta-feira (17)

Redação
18 de Setembro de 2025
Câmara dos Deputados
PontoPoder

Por 311 a 163, Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto de anistia a golpistas

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), mais cedo, já havia anunciado que pautaria em plenário a votação

Redação e Agência Brasil
17 de Setembro de 2025
Hugo Motta
PontoPoder

Hugo Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia

Se aprovado, o requerimento de urgência acelera a tramitação da matéria, dispensando e reduzindo formalidades regimentais e prazos

Redação e Agência Brasil
17 de Setembro de 2025
Foto de governadores do consórcio nordeste
PontoPoder

COP Nordeste se reúne em Fortaleza e apresenta propostas de R$ 127 bilhões em investimentos

Governadores do nordeste estiveram em evento para falar sobre a importância do semiárido para a economia e pautar novos projetos para a região

Redação
17 de Setembro de 2025
Foto mostra merenda escolar sendo servida em escola municipal de Fortaleza
PontoPoder

Alece aprova proibição a alimentos ultraprocessados em escolas públicas e privadas no CE; veja lista

Proposta estava parada desde 2023, mas foi aprovada por unanimidade às vésperas da Cúpula Global para a Alimentação Escolar

Marcos Moreira
17 de Setembro de 2025
Fachada da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, com o letreiro “Governo do Estado do Ceará – Defensoria Pública Geral” e “Edifício Defensor Público Dr. José Euclides Ferreira Gomes Júnior”. O prédio tem paredes brancas e verdes, jardim com plantas ornamentais e uma pessoa de camisa laranja caminhando na calçada em direção à entrada.
PontoPoder

Eleições na Defensoria Pública do Ceará: veja candidatos e datas

São elegíveis os integrantes da carreira de Defensor(a) Público(a), estáveis e maiores de 35 anos de idade, que tenham demonstrado interesse em ocupar o alto cargo da DPE-CE

Ingrid Campos
17 de Setembro de 2025