Eduardo Bolsonaro lança loja e divulga calendário em homenagem ao pai

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais no domingo (26) para anunciar o lançamento da Bolsonaro Store, uma loja de produtos em homenagem ao pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O parlamentar apresentou um calendário do pai como um dos produtos e foi alvo de piadas por conta da "nova função" no empreendimento.

Segundo Eduardo Bolsonaro, o item à venda custa R$ 59 e apresenta "fotos exclusivas e de qualidade". Entre as imagens no produto, estão as da posse de Bolsonaro e algumas feitas durante os quatro anos de governo do político.

"Quem conhece o passado consegue enxergar melhor o futuro. E é para manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro que eu te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store", disse ele em vídeo.

Outros produtos também já foram anunciados pela loja, como canecas, por R$ 69, uma tábua de carne de madeira por R$ 109, um troféu em homenagem a Bolsonaro e outro calendário, por R$ 49.

Até o momento, a loja em questão tem 6,7 mil seguidores, com duas publicações disponíveis.

Comentários irônicos

Não demorou para que os comentários irônicos se multiplicassem na publicação feita pelo parlamentar. Alguns usuários do Twitter riram da divulgação, chamando Eduardo de "vendedor de calendário", enquanto alguns criticaram o lançamento do produto já no fim de fevereiro.

"Planejamento é o forte dessa família. Lançaram o calendário dois meses depois de o ano ter começado", riu um dos internautas em resposta ao vídeo.