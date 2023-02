Carla Zambelli nega possuir assinatura em site de conteúdo adulto: "chega a ser esdrúxulo"

O vazamento das informações bancárias da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) virou assunto nas redes sociais nesta quarta-feira (22) com a repercussão de uma suposta assinatura da parlamentar no site de conteúdo adulto Brasileirinhas. Entretanto, ela negou a informação. "Chega a ser esdrúxulo ter que vir a público desmentir à imprensa fatos tão absurdos", disse ao portal Metrópoles.

O tema levou o nome de Zambelli aos Trending Topics do Twitter, assim como a palavra Brasileirinhas, fazendo referência ao site em questão. Em nota, a equipe de assessoria da deputada alegou que nenhum dos gastos apontados são verdadeiros.

"Todavia, para que não fique nenhuma dúvida: os gastos apontados não são reais, inclusive a suposta assinatura de conteúdo adulto. Um dos exemplos é que a deputada não nasceu em Birigui", disse o comunicado, lembrando que Carla nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Possíveis ameaças

Ainda na mesma nota, a assessoria da parlamentar alegou que ela tem recebido uma série de ameaças, além de xingamento e mensagens de assédio por meio das redes sociais desde a última terça-feira (21).

"Os responsáveis pela exposição dos contatos e das mentiras expostas serão devidamente processados", finalizou o comunicado de Carla Zambelli (PL-SP).

Os supostos dados bancários teriam sido divulgados pelo grupo de hackers EterSec, que se denomina como uma extensão do grupo Anonymous em solo brasileiro. O print de um suposto extrato de pagamento apontou que a deputada possuía assinatura do plano básico, custando R$ 29,90, no site de conteúdo adulto.