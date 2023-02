CGU confirma investigação sobre dados falsos no cartão de vacinação de Bolsonaro

A Controladoria-Geral da União (CGU) investiga se houve inserção de dados falsos no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesta sexta-feira (17), o órgão divulgou que no documento consta que ele tomou dose única da Janssen contra a Covid-19.

“Se há anotações no cartão de vacina dele [Bolsonaro], do DataSUS, de que ele se vacinou e se houver uma inserção indevida de anotações sobre a vacina dele, seja no sentido de colocar informações de que ele se vacinou ou de retirar informações relativas à sua vacinação, nossa expectativaé que, com a apuração, a gente descubra se isso aconteceu”, reforçou o ministro Vinicius da Carvalho, da CGU.

Vacinação

A vacinação de Bolsonaro estava sob sigilo de 100 anos, que acabou sendo revogado neste ano no governo Lula. No entanto, a CGU detalhou que o ex-presidente se vacinou em 19 de julho de 2021.

O ministro Vinicius de Carvalho ainda detalhou que houve troca de ofícios entre a CGU e o Ministério da Saúde questionando se o imunizante da Janssen teria sido aplicado nele em julho.