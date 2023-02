Bolsonaro tomou dose única de vacina contra Covid-19, diz ministro da CGU

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria recebido uma dose da vacina Janssen no dia 19 de julho de 2021, conforme afirmou o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho. Em entrevista à CNN Brasil, nesta sexta-feira (17), o titular da pasta disse que a informação consta no registro de vacinação contra Covid-19.

Carvalho ainda detalhou que houve troca de ofícios entre a CGU e o Ministério da Saúde questionando se o imunizante da Janssen teria sido aplicado nele em julho.

Vinícius de Carvalho Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU) “Esse registro existe. Pelo menos pelo que a gente sabe das informações. Se isso está em um ofício da CGU, a CGU não faz uma pergunta à toa. Se esse registro está em um ofício da CGU, eu não tenho como negar”.

Controladoria investiga registro

No entanto, apesar dessa troca de ofícios, a Controladoria investiga a possível adulteração do registro. Isso porque, só com ele, ainda não é possível confirmar, de fato, se Bolsonaro se vacinou contra a Covid-19.

“Se há anotações no cartão de vacina dele [Bolsonaro], do DataSUS, de que ele se vacinou e se houver uma inserção indevida de anotações sobre a vacina dele, seja no sentido de colocar informações de que ele se vacinou ou de retirar informações relativas à sua vacinação, nossa expectativa é que, com a apuração, a gente descubra se isso aconteceu”, reforçou Carvalho.