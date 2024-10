Duplicação de CAPS, Guarda Municipal e Cuca: veja as propostas de Waldemir Catanho para Caucaia

O candidato do PT no segundo turno da disputa pela Prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho foi o entrevistado, nesta sexta-feira (18), da sabatina PontoPoder, conduzida pelos jornalistas Jéssica Welma e Wagner Mendes. Ele ressaltou propostas voltadas à saúde mental, à segurança pública e à juventude.

Pela manhã, ele também foi entrevistado no programa Bom Dia, Nordeste, transmitido na Verdinha FM 92.5 e na TV Diário. Waldemir Catanho disputa o segundo turno da eleição na cidade contra Naumi Amorim (PSD), que foi entrevistado pelo PontoPoder na quinta (17).

Com trajetória que passa por gestões em Fortaleza e no Governo do Estado como secretário, Catanho disse, durante a entrevista, que a decisão de estrear na disputa PELA Prefeitura parte do entendimento de que pautas importantes são tocadas no âmbito da política. “É a política que traz saúde, educação, saneamento básico, moradia. Foi a política que criou Bolsa Família, o 'Bora de Graça', que beneficia tanto a população de Caucaia”, afirmou, lembrando, ainda, uma trajetória de mais de 35 anos de vida pública, a maioria como filiado ao PT.

Ele comentou alguns tópicos do seu plano de governo, como as políticas para a saúde mental. O candidato mencionou a pretensão de aumentar o número de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de três para seis em Caucaia, já garantindo um no bairro Marechal Rondon, se eleito, segundo ele. Além disso, citou medidas de cuidado a crianças autistas, como a construção de uma rede de atendimento para esse público.

“Caucaia hoje tem cerca de 7 mil crianças já laudadas com autismo, e essas crianças vão ter, na nossa gestão, um tratamento com neuropediatras, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, para que elas possam ter uma melhor qualidade de vida, assim como também nós vamos garantir a medicação gratuita para todas essas crianças, que hoje existe esse problema da dificuldade de acesso ao medicamento”, disse.

Legenda: Waldemir Catanho foi sabatinado pelos editores de PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes. Foto: Thiago Gadelha

Atualmente com três pontos de atendimento para crianças autistas, o município pode chegar a 24 centros em uma eventual gestão de Catanho, como projeta o candidato. “(Esses centros) vão funcionar em salas nos postos de saúde de Caucaia, para que todas elas possam ser atendidas e tratadas da forma como elas merecem”, explicou.

Segurança pública

Um dos gargalos do município da Região Metropolitana de Fortaleza, a segurança pública ganhou espaço no plano de governo do petista. Segundo Catanho, a expectativa é que, caso eleito, haja mais guardas municipais em atividade em Caucaia e que as ações sejam integradas a outras instâncias do Poder Executivo.

Vamos aumentar o efetivo da Guarda Municipal de Caucaia, treinar e equipar essa Guarda. Nós vamos ampliar o sistema de videomonitoramento do município, fazer com que seja compartilhado com a segurança pública estadual. Vamos iluminar mais as ruas e dotar a Guarda Municipal de um serviço de inteligência, para que as informações coletadas sejam também compartilhadas com o Governo do Estado Waldemir Catanho (PT) Candidato à Prefeitura de Caucaia

Cuca

Ainda no âmbito da segurança pública, desta vez com uma proposta mais preventiva, Catanho propõe instalar ao menos um Cuca em Caucaia, a exemplo do equipamento que foi uma das marcas da gestão da sua principal aliada, Luizianne Lins, na Prefeitura de Fortaleza.

“Nós vamos levar para Caucaia outra experiência que fizemos em Fortaleza, que foram os Cucas. Nós vamos fazer pelo menos um Cuca em Caucaia, tudo isso dentro dessa lógica de segurança preventiva para evitar que o nosso jovem seja aliciado, seja recrutado por essas facções, pelo crime de uma forma geral”, projetou o candidato do PT.