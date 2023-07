Duplicação da BR-116 no Ceará deve ser anunciada até agosto pelo Governo Federal, projeta Elmano

O investimento para duplicação e alargamento de trechos da BR-116 no Ceará deve ser anunciado pelo Governo Federal até agosto, conforme informou o governador Elmano de Freitas (PT) nesta terça-feira (25). Segundo o mandatário, já há um compromisso com o presidente Lula (PT) para concretizar o investimento. O valor está orçado em R$ 3 bilhões.

A declaração foi dada em entrevistas aos telejornais Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, e Bom Dia Nordeste, da TV Diário, nesta terça-feira. Segundo o petista, as obras devem iniciar pelo trecho da BR-116 que liga Pacajus ao Distrito de Boqueirão do Cesário, em Beberibe.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará "Desde o primeiro momento que nós estivemos com o presidente Lula, com o Governo Federal, quando houve uma discussão de que os estados iriam apresentar a solicitação de obra de infraestrutura, a primeira obra que nós apresentamos foi a BR-116, do trecho ali de Pacajus até o Boqueirão do Cesário. Estamos aguardando o anúncio ainda em agosto pelo presidente Lula"

Segundo Elmano, a previsão é que Lula anuncie o investimento após a aprovação do projeto do Arcabouço Fiscal. A matéria já foi votada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, mas como os senadores fizeram modificação no texto, o projeto voltou para ser reavaliado pela Câmara.

"Nosso objetivo é termos uma via de Norte a Sul do Ceará. Portanto, a BR (116) que sai de Fortaleza ir até o Cariri duplicada, para melhor integrar o nosso Estado. Então, muito esperançoso que o anúncio do presidente Lula deve se dar em agosto, logo após aprovação do Arcabouço Fiscal", frisou.

Anel Viário

Ainda na área de infraestrutura viária, o governador destacou que já firmou compromisso com o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), para dar continuidade às obras do 4º Anel Viário, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A obra de duplicação no local já se arrasta há mais de 10 anos e é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Todavia, o Estado tem feito convênios para assumir trechos da obra para concluí-los. Com isso, o Governo do Ceará deve receber um investimento de aproximadamente R$ 87 milhões, conforme o governador. Os recursos devem vir via Ministério das Cidades, já que o DNIT não pode fazer a transferência.

"O Estado do Ceará fará um convênio com o Ministério das Cidades, em torno de R$ 87 milhões, e enfim nós poderemos retomar a obra com força e terminar o mais breve possível", destacou.

