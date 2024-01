Deputado Carlos Jordy é alvo de nova fase da Operação Lesa Pátria

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (18), a 24ª fase da Operação Lesa Pátria, visando identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Entre os alvos da ação, segundo informações do g1, está o deputado federal Carlos Jordy (PL).

Conforme apuração da TV Globo, agentes da PF foram até a Câmara dos Deputados para cumprir mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra Jordy.

Há buscas também no interior do Rio de Janeiro e, entre os alvos, estão pessoas que montaram acampamento em frente à 2ª Companhia de Infantaria em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Ao todo, segundo a PF, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão: oito no Rio de Janeiro e dois no Distrito Federal.

Crimes

Os alvos são investigados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime.