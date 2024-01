Viúva de Marielle Franco fala sobre possível resolução do caso: 'São seis anos nessa dor'

A vereadora Monica Benicio (Psol-RJ), viúva de Marielle Franco, assassinada em 2018, desabafou sobre a falta de resolução do caso. Em entrevista à Folha de S. Paulo, ela afirmou estar cansada de esperar que a investigação seja concluída.

"Nossa perspectiva é uma só: cobrar respostas objetivas e ações concretas. [São] seis anos nessa dor, sem conseguir ter uma noite de sono em que não peça a Deus que esse caso chegue ao final", disse ela à coluna de Monica Bergamo.

Benicio reconhece o trabalho que a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro realizaram no último ano, como a revelação de novos envolvidos no caso. Ela ressalta, no entanto, que fica em contato com as autoridades para saber o desenvolvimento das investigações e diz estar exausta de "factoides e ilações".

"As familiares têm enorme expectativa de que o júri dos executores não retarde mais. Já passou da hora", afirma Benicio.

Segundo ela, a família seguirá "cobrando e denunciando" o caso. "Minha esposa foi assassinada. O que não vou admitir jamais é que usem sua morte como um espetáculo midiático esvaziado do real sentido: termos justiça por duas vidas ceifadas."

Investigações

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, acredita que as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes terão uma resposta final até o fim do primeiro trimestre deste ano. A declaração foi dada durante uma entrevista à Rádio CBN em 9 de janeiro.

"Esse é um desafio que a PF assumiu no ano passado. Estamos há menos de um ano à frente dessa investigação, de um crime que aconteceu há cinco anos, mas com a convicção de que ainda neste primeiro trimestre a Polícia Federal dará uma resposta final do Caso Marielle", afirmou.

Em dezembro de 2023, o ministro da Justiça, Flávio Dino, também declarou que o caso será "integralmente resolvido" em breve. As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

"No dia 2 de janeiro disse que iríamos elucidar o caso Marielle Franco. Quero reiterar e cravar: não tenho dúvida que o caso Marielle em breve será integralmente elucidado. É um caso fundamental pelo simbolismo de defesa das mulheres, das mulheres da política e, portanto, da política. Marielle representa a defesa da vida", disse na ocasião.

RELEMBRE O CASO

A vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados na noite do dia 14 de março de 2018. Por volta das 21h15, o carro no qual as duas vítimas e a assessora Fernanda Chaves estavam foi emboscado no bairro do Estácio.

Marielle e Anderson foram atingidos por tiros e morreram no local. Em março de 2023, os assassinatos de Marielle e Anderson completaram cinco anos sem resposta sobre o mandante do crime.

As investigações levaram à prisão de dois executores: o policial militar reformado Ronnie Lessa, por ter atirado na vereadora; e o motorista e ex-policial militar Elcio de Queiroz. Os motivos e os líderes do atentado permanecem desconhecidos.