De R$ 27 mil a R$ 63 milhões: veja o patrimônio dos candidatos nos maiores colégios eleitorais do CE

Os candidatos aos cargos municipais já apresentaram à Justiça Eleitoral o detalhamento atualizado de seus bens, com o fim do prazo para o registro de candidaturas, na quinta-feira (15). Entre os postulantes dos noves maiores colégios eleitorais do Ceará, com exceção de Fortaleza, João Barroso (PSDB), de Itapipoca, é o que possui a maior quantidade de recursos acumulados, enquanto Sued Carvalho (UP), de Juazeiro do Norte, declarou o menor patrimônio entre os concorrentes.

Líder isolado do ranking, Barroso registrou mais de R$ 63 milhões em bens. O montante é distribuído entre casas e terrenos em Itapipoca, apartamentos em Fortaleza, quotas de capital e outros investimentos. O maior valor dentro do patrimônio do político vem de créditos em empresas, em que soma mais de R$ 44,3 milhões.

Empresário do setor da construção civil, João Barroso concorre, em 2024, ao quarto mandato de prefeito de Itapipoca. Na comparação com o declarado nas eleições de 2020, o candidato teve um crescimento de 143,57% no seu patrimônio, que era de R$ 25,9 milhões há quatro anos. A variação é ainda maior no paralelo com o declarado no pleito de 2016, quando o político disse ter R$ 14,84 milhões em bens.

Já Roberto Pessoa (União Brasil) ocupa a 2ª colocação da lista com R$ 13,82 milhões. O político é o líder do grupo que governa Maracanaú desde 2005 e disputa a reeleição, o que pode representar o seu quarto mandato à frente da cidade.

Entre outros investimentos e ações financeiras, o patrimônio de Pessoa reúne uma fazenda em Viçosa do Ceará, um apartamento em Fortaleza, um terreno em Mossoró e uma picape avaliada em R$ 180 mil. Nas eleições de 2020, o prefeito do quarto maior colégio eleitoral do estado havia declarado R$ 13,15 milhões.

Maiores patrimônios declarados entre os candidatos

ITAPIPOCA - João Barroso (PSDB) - R$ 63.098.980,89 MARACANAÚ - Roberto Pessoa (União) - R$ 13.826.010,70 IGUATU - Sá Vilarouca (PSB) - R$ 8.579.275,54 SOBRAL - Oscar Rodrigues (União) - R$ 6.893.141,05 CAUCAIA - Naumi Amorim (PSD) - R$ 3.135.933,45 IGUATU - Roberto Costa Filho (PSDB) - R$ 2.970.078,65 CRATO - Dr. Aloisio Brasil (União) - R$ 2.512.408,76 MARANGUAPE - Dr. Lucilvio Girão (PSD) - R$ 1.776.939,46 IGUATU - Ilo Neto (PT) - R$ 1.394.832,53 JUAZEIRO DO NORTE - Fernando Santana (PT) - R$ 1.120.892,11

MENORES PATRIMÔNIOS

O menor patrimônio declarado vem das candidaturas de Juazeiro do Norte. Trata-se da professora e historiadora Sued Carvalho, que concorre à Prefeitura pelo UP e declarou ter R$ 27,8 mil em bens. O partido, inclusive, emplacou uma candidatura histórica na cidade ao lançar pela primeira vez uma mulher trans na disputa.

O pódio de menores montantes acumulados é completado por candidatos a prefeito do Crato. Enquanto Lucas Brasil (PSDB) relata ter R$ 78,09 mil em bens, André Barreto (PT) declarou R$ 83,16 mil à Justiça Eleitoral.

Entre os cabeças de chapa, apenas um dos candidatos registrou não ter bens a declarar. Trata-se de Augusto Correia Lima (Mobiliza), comerciante local que disputa a Prefeitura de Iguatu.

Menores patrimônios declarados entre os candidatos

JUAZEIRO DO NORTE - Sued Carvalho (UP) - R$ 27.803,69 CRATO - Lucas Brasil (PSDB) - R$ 78.093,43 CRATO - André Barreto (PT) - R$ 83.161,48 CAUCAIA - Coronel Aginaldo (PL) - R$ 116.000,00 AQUIRAZ - Paulo Sérgio (Novo) - R$ 176.000,00 MARACANAÚ - Professor Ernesto (Psol) - R$ 180.000,00 MARACANAÚ - Dra. Silvana (PL) - R$ 219.425,00 MARACANAÚ - Lucinildo Frota (PDT) - R$ 300.184,78 CAUCAIA - Waldemir Catanho (PT) - R$ 309.268,25 MARANGUAPE - Átila Câmara (PSB) - R$ 440.718,00

VICES

Dentro das candidaturas, há quatro milionários entre os segundos nomes das chapas. São eles:

CANDIDATO A VICE-PREFEITO BENS DECLARADOS CIDADE LÍDER DA CHAPA Vanderlan Alves (Republicanos) R$ 1.580.994,57 Caucaia Waldemir Catanho (PT) Dra. Imaculada (MDB) R$ 1.544.134,53 Sobral Oscar Rodrigues (União) Francisco das Frutas (PSDB) R$ 1.270.879,75 Iguatu Roberto Costa Filho (PSDB) Doutor Leitão (PSB) R$ 1.150.000,00 Crato André Barreto (PT)

Entre os que concorrem aos cargos de vice, há também dois candidatos que registraram não terem bens a declarar. São eles: Joel Wirlo (Psol), que disputa em Maracanaú ao lado do Professor Ernesto (Psol); Luciano Saraiva (PSDB), que forma chapa junto a Lucas Brasil (PSDB) no Crato; e Paulo Gomes (Mobiliza), candidato a vice-prefeito junto com Augusto Correia Lima (Mobiliza), em Iguatu.

PATRIMÔNIO NOS MAIORES COLÉGIOS ELEITORAIS FORA DA CAPITAL

2º Caucaia - 245.560 eleitores

Coronel Aginaldo (PL) - Total em Bens: R$ 116.000,00

- Total em Bens: R$ 116.000,00 Emília Pessoa (PSDB) - Total em Bens: R$ 632.000,00

- Total em Bens: R$ 632.000,00 Naumi Amorim (PSD) - Total em Bens: R$ 3.135.933,45

- Total em Bens: R$ 3.135.933,45 Waldemir Catanho (PT) - Total em Bens: R$ 309.268,25

3º Juazeiro do Norte - 199.128 eleitores

Fernando Santana (PT) - Total em Bens: R$ 1.120.892,11

- Total em Bens: R$ 1.120.892,11 Glêdson Bezerra (Podemos) - Total em Bens: R$ 702.000,00

- Total em Bens: R$ 702.000,00 Sued Carvalho (UP) - Total em Bens: R$ 27.803,69

4º Maracanaú - 177.962 eleitores

Dra. Silvana (PL) - Total em Bens: R$ 219.425,00

- Total em Bens: R$ 219.425,00 Lucinildo Frota (PDT) - Total em Bens: R$ 300.184,78

- Total em Bens: R$ 300.184,78 Professor Ernesto (Psol) - Total em Bens: R$ 180.000,00

- Total em Bens: R$ 180.000,00 Roberto Pessoa (União) - Total em Bens: R$ 13.826.010,70

5º Sobral - 151.278 eleitores

Izolda Cela (PDT) - Total em Bens: R$ 586.800,65

- Total em Bens: R$ 586.800,65 Oscar Rodrigues (União) - Total em Bens: R$ 6.893.141,05

6º Itapipoca - 99.405 eleitores

Felipe Pinheiro (PT) - Total em Bens: R$ 739.798,73

- Total em Bens: R$ 739.798,73 João Barroso (PSDB) - Total em Bens: R$ 63.098.980,89

7º Crato - 95.267 eleitores

André Barreto (PT) - Total em Bens: R$ 83.161,48

- Total em Bens: R$ 83.161,48 Dr. Aloisio Brasil (União) - Total em Bens: R$ 2.512.408,76

- Total em Bens: R$ 2.512.408,76 Lucas Brasil (PSDB) - Total em Bens: R$ 78.093,43

8º Maranguape - 83.157 eleitores

Átila Câmara (PSB) - Total em Bens: R$ 440.718,00

- Total em Bens: R$ 440.718,00 Dr. Lucilvio Girão (PSD) - Total em Bens: R$ 1.776.939,46

- Total em Bens: R$ 1.776.939,46 Samara Cordeiro (PRD) - Total em Bens: R$ 490.000,00

9º Iguatu - 70.892 eleitores

Augusto Correia Lima (Mobiliza) - Não há bens a declarar

- Não há bens a declarar Capitão Helder (PL) - Total em Bens: R$ 820.000,00

- Total em Bens: R$ 820.000,00 Ilo Neto (PT) - Total em Bens: R$ 1.394.832,53

- Total em Bens: R$ 1.394.832,53 Rafael Gadelha (PSD) - Total em Bens: R$ 496.310,68

- Total em Bens: R$ 496.310,68 Roberto Costa Filho (PSDB) - Total em Bens: R$ 2.970.078,65

- Total em Bens: R$ 2.970.078,65 Sá Vilarouca (PSB) - Total em Bens: R$ 8.579.275,54

10º Aquiraz - 67.880 eleitores