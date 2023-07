Dados de alunos devedores serão rastreados para Fies 'voltar a ser um programa social', diz Camilo

"É importante as pessoas saberem que 85% das nossas universidades, dos cursos superiores no Brasil são privados. Para a gente atingir as metas do Plano Nacional de Educação, precisamos colocar estudantes dentro das universidades privadas. Então, o financiamento é muito importante para as pessoas carentes", argumentou.

Cursos técnicos

Na última semana, Camilo Santana defendeu a ampliação de financiamento de cursos técnicos pelo Fies. Segundo ele, o projeto vem sendo amplamente discutido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Quero que o Fies tenha um foco fortemente para o financiamento técnico no Brasil e focar para as grandes vocações do mundo atual do trabalho, como a Tecnologia da Informação, mudanças de matriz energética e das questões climáticas", defendeu.