Camilo Santana defende ampliação de financiamento de cursos técnicos pelo Fies

Durante passagem por Fortaleza nesta quarta-feira (19), o ministro da educação Camilo Santana (PT) afirmou que estuda um novo projeto para ampliar o custeio de cursos técnicos pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Segundo o ex-governador do Ceará, o projeto vem sendo amplamente discutido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Quero que o Fies tenha um foco fortemente para o financiamento técnico no Brasil e focar para as grandes vocações do mundo atual do trabalho, como a Tecnologia da Informação, mudanças de matriz energética e das questões climáticas", defendeu.

O anúncio foi dado pelo parlamentar durante a cerimônia que celebrou os 71 anos do Banco do Nordeste. Na ocasião, Camilo Santana foi homenageado como uma das personalidades políticas de destaque da região.

Escolas de tempo integral

Ainda durante o evento, o ministro anunciou o repasse de R$ 4 bilhões de reais para o programa de escolas de tempo integral.

"Nós vamos investir R$ 4 bilhões para cada 1 milhão de novas matrículas que foram ofertadas nas escolas de tempo integral, da creche ao Ensino Médio. Todas as evidências mostram que essa é a grande política assertiva para manter as crianças o dia inteiro na escola, de oportunidade, de melhorar o aprendizado, de garantir mais segurança, além do viés educacional, tem o viés social de proteção", argumentou.

Camilo reiterou que não haverá fechamento das escolas integrantes do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pecim).

Conforme o ex-governador do Ceará, a descontinuidade do modelo atenderá a uma política de transição, com acompanhamento e apoio do Ministério da Educação (MEC) junto a estados e municípios.

Camilo garantiu que não haverá prejuízo aos alunos que estudam nas 202 unidades do Pecim.

Banco do Nordeste

O Banco do Nordeste celebrou 71 anos de fundação da instituição nesta quarta-feira (19) e concedeu comendas a personalidades da região Nordeste.

Além de Camilo Santana, foram homenageados o professor titular aposentado do departamento de Economia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e sócio-diretor da Consultoria Econômica e Planejamento (Ceplan), Jorge Jatobá, e a empresária e presidente do Grupo Aguilar Lima Empreendimentos Turísticos, Maria Aparecida Damacena Aguilar, da Bahia.

"O Banco do Nordeste sempre foi, além de um banco, uma agência de desenvolvimento, com oportunidades, com olhar para as pessoas", disse Camilo Santana.