Teto do Fies para cursos de medicina sobe para R$ 60 mil por semestre, anuncia Camilo

O Ministério da Educação aumentou para R$ 60 mil, por semestre, o limite do financiamento federal para cursos de medicina. O novo teto passará a valer a partir de 14 de junho e deve beneficiar tanto universitários já matriculados, que utilizam o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies), como os que ainda pretendem ingressar.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (1º) pelo ministro Camilo Santana, em suas redes sociais. Segundo o gestor, a medida foi tomada diante de relatos de estudantes que planejavam abandonar os cursos por não conseguirem arcar com as mensalidades, que são altas. "Foi uma determinação do presidente Lula", afirmou o cearense. Assista:

Além disso, Santana comunicou que um grupo de trabalho interno do MEC prepara um conjunto de leis para fazer "modificações importantes" no Fies. O documento deve ser enviado em breve para análise do Congresso Nacional.

Mudanças no Fies

No último mês de abril, em entrevista à TV Verdes Mares, o ministro já havia adiantado que queria remodelar o Fies. À época, ele afirmou que a previsão era anunciar as mudanças no segundo semestre deste ano.

Para Santana, o governo anterior limitou o alcance do programa e o tornou mais financeiro do que social. Além disso, o ministro criticou o endurecimento das regras, o que, segundo ele, dificultou o financiamento, que não ocorre mais de forma integral.