Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Crime de vicaricídio: entenda o projeto de lei aprovado pelo Senado Federal

Entenda o significado da palavra para crime que pode ser considerado hediondo.

Escrito por
e
PontoPoder
Imagem mostra pessoa atacando uma criança.
Legenda: O texto vai para sanção presidencial.
Foto: Elza Fiuza / Agência Brasil.

O Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (25), o projeto que altera a legislação para criação do crime específico de vicaricídio, quando o agressor assassina filhos, parentes ou pessoas próximas para causar sofrimento a uma mulher.

O crime será considerado hediondo e as penas serão de 20 a 40 anos de reclusão mais multa. O texto vai para sanção presidencial. 

A tipificação específica do crime ocorre pouco mais de um mês após o secretário de Governo da prefeitura de Itumbiara (GO), Thales Machado, ter atirado e matado os dois filhos na residência onde morava e, em seguida, ter tirado a própria vida. O crime foi cometido para atingir a mãe das crianças. 

Originalmente apresentado pela deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), o texto altera a Lei Maria da Penha, o Código Penal e a Lei dos Crimes Hediondos. A proposta já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada. 

Nessa modalidade de violência, instrumentalizam-se terceiros, sobretudo filhos, ascendentes e pessoas sob cuidados como meio de punir, controlar, causar sofrimento à mulher. Ao reconhecer expressamente essa prática no sistema jurídico e calibrar as consequências penais e protetivas, os projetos corrigem uma lacuna que hoje depende de arranjos interpretativos pouco uniformes, melhoram a triagem de risco pela rede de atendimento e fortalecem a capacidade do Estado de prevenir a escalada letal"
Senadora Margareth Buzetti (PP-MT)
autora do substitutivo aprovado ao PL 3.880/2024.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Senado aprova misoginia como crime equivalente ao de racismo

teaser image
PontoPoder

Bolsonaro deve ter alta na sexta (27) e seguir para a prisão domiciliar, diz equipe médica

O que é vicaricídio?

A palavra vicaricídio deriva de vicário, que significa 'o que substitui alguém ou algo'; e do sufixo cídio, que significa matar, e já uilizado em outros crimes como feminicídio e homicídio. Ou seja, o vicaricídio é quando o criminoso ataca filhos, parentes ou demais pessoas próximas a mulher, "substituindo" o alvo da agressão, visando assim puni-la.

O texto aprovado determina que o crime de vicaricídio consiste em "matar descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher, com o fim específico de causar-lhe sofrimento, punição ou controle, no contexto de violência doméstica e familiar".

A pena poderá ser aumentada em um terço se o crime for praticado na presença da mulher a quem se pretende causar sofrimento, punição ou controle; se o crime for cometido contra criança ou adolescente, pessoa idosa ou com deficiência; ou em descumprimento de medida protetiva de urgência.

 

Assuntos Relacionados
Imagem mostra pessoa atacando uma criança.
PontoPoder

Crime de vicaricídio: entenda o projeto de lei aprovado pelo Senado Federal

Entenda o significado da palavra para crime que pode ser considerado hediondo.

Redação e Agência Brasil
Há 35 minutos
Foto de estudantes para ilustrar aprovação do PNE no Senado Federal.
PontoPoder

Senado aprova Plano Nacional de Educação com 19 objetivos para os próximos 10 anos

O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados em dezembro, onde passou por alterações.

Redação
25 de Março de 2026
Foto do Plenário do Senado Federal.
PontoPoder

Crime de misoginia: entenda o projeto de lei aprovado pelo Senado Federal

Proposta equipara a misoginia ao crime de racismo e estabelece penas de reclusão.

Bruno Leite
25 de Março de 2026
Jair Bolsonaro cumpria prisão domiciliar em Brasília.
PontoPoder

Bolsonaro deve ter alta na sexta (27) e seguir para a prisão domiciliar, diz equipe médica

Ex-presidente está internado em um hospital de Brasília para tratar uma pneumonia.

Redação
25 de Março de 2026
Cláudio Castro.
PontoPoder

TSE condena Cláudio Castro e ex-governador do RJ fica inelegível por 8 anos

Ação julgou abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022

Redação e Agência Brasil
25 de Março de 2026
Registro de sessão ou evento no plenário do TCE-CE. A imagem mostra o público em poltronas laranjas e pretas em primeiro plano, voltados para a mesa de autoridades ao fundo. Na parede branca central, destaca-se o letreiro azul e vermelho:
Wagner Mendes

Cearenses poderão escolher a prioridade nas fiscalizações para 2026 e 2027, diz TCE

Pesquisa lançada pelo Tribunal ficará aberta até dia 30 de março.

Wagner Mendes
25 de Março de 2026
Senadora Soraya Thronicke.
PontoPoder

Senado aprova misoginia como crime equivalente ao de racismo

Texto seguirá para análise da Câmara dos Deputados.

Redação
25 de Março de 2026
Imagem de Flávio Bolsonaro para matéria sobre crítica a caráter temporário de prisão domiciliar de 90 dias de Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Flávio Bolsonaro critica caráter temporário de prisão domiciliar do pai: 'Contraditória'

Senador também reclamou que prisão de Bolsonaro não tinha "uma flor para ele olhar" na Polícia Federal.

Redação
24 de Março de 2026
Dois policiais militares, um homem e uma mulher, estão de costas, usando fardas verdes com a inscrição “Polícia Militar” em amarelo. Ambos mantêm as mãos para trás, em posição de descanso. Eles estão em uma calçada, diante de uma rua com carros passando e árvores, com prédios ao fundo em um ambiente urbano.
PontoPoder

Convocação de novos aprovados no concurso da Polícia Militar do Ceará é autorizada pela Alece

Intuito é aproveitar candidatos para as vagas de soldado da PMCE.

Marcos Moreira
24 de Março de 2026
Foto do deputado estadual Alcides Fernandes.
PontoPoder

Em evento de Flávio Bolsonaro, PL reforça pré-candidatura de Alcides Fernandes ao Senado Federal

Reforço ao nome de Alcides ocorreu durante filiação de Sérgio e Rosângela Moro.

Bruno Leite
24 de Março de 2026
Jair Bolsonaro observa seriamente em direção ao lado esquerdo da imagem, posicionado atrás de um policial militar que aparece de costas em primeiro plano. A composição destaca o contraste entre a autoridade policial e a expressão atenta do ex-presidente ao lado de um veículo preto.
PontoPoder

Prisão domiciliar de Bolsonaro tem limite de visitas e proibição de celulares

Ministro Alexandre de Moraes determinou prisão domiciliar humanitária de Bolsonaro e estabeleceu regras.

Redação
24 de Março de 2026
Foto de Ciro Gomes e lideranças da oposição no Ceará.
PontoPoder

Qual o impacto para oposição no Ceará se a federação União Progressista apoiar o Governo Elmano

PontoPoder analisa como possível adesão da nova aliança à base aliada ameaça o palanque oposicionista.

Bruno Leite
24 de Março de 2026
Deputado Tony Brito durante discurso na tribuna do Plenário 13 de Maio após ser empossado como deputado na Alece.
PontoPoder

Tony Brito assume mandato na Assembleia Legislativa do Ceará após licença de Sargento Reginauro

Parlamentar está no PSD, mas foi eleito como suplente ainda pelo União Brasil.

Marcos Moreira
24 de Março de 2026
Fachada do Tribunal Regional do Ceará (TRT-CE).
PontoPoder

Chapa do Republicanos na Câmara de Pindoretama (CE) é cassada por fraude à cota de gênero

Foram analisadas quatro candidaturas suspeitas, sendo a fraude identificada em dois casos específicos.

Ingrid Campos
24 de Março de 2026
Bolsonaro aparece com expressão séria atrás de grades de sua residência.
PontoPoder

Moraes autoriza prisão domiciliar humanitária de Bolsonaro

O ex-presidente está internado em um hospital de Brasília para tratar uma pneumonia decorrente de uma broncoaspiração.

Redação
24 de Março de 2026
Fernanda Pessoa recebe cumprimento de aliados do PSD em gabinete em Brasília.
PontoPoder

Em meio à disputa pelo União Brasil, Fernanda Pessoa deixa a legenda e vai para o PSD

Segundo o deputado federal Luiz Gastão, que participou do ato de filiação da parlamentar, "toda a base política" da deputada também passará a integrar a legenda.

Marcos Moreira, Beatriz Matos e Igor Cavalcante
24 de Março de 2026
Bolsonaro está com expressão séria em meio a policiais.
PontoPoder

Apesar da alta da UTI, Bolsonaro ainda não tem previsão de alta hospitalar

O ex-presidente segue em tratamento com antibióticos e necessitando de fisioterapia respiratória e motora.

Redação
24 de Março de 2026
Foto de Idilvan Alencar, deputado federal.
PontoPoder

Idilvan Alencar deixa Secretaria da Educação de Fortaleza, retoma mandato e deve trocar PDT por PSB

Político estava na condução da pasta desde o início da gestão do prefeito Evandro Leitão (PT).

Bruno Leite
24 de Março de 2026
Foto da reunião com os deputado estaduais das bancadas do PT e do PSB na Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Volta de secretários à Alece faz PT e PSB entrarem em ‘rodízio’ de deputados para manter suplentes

Pelo menos duas licenças serão necessárias para o líder do Governo Elmano de Freitas na Assembleia permanecer em exercício.

Marcos Moreira
24 de Março de 2026
Grupo de autoridades e crianças posam para foto em um palco durante evento oficial. Ao centro, um homem idoso de barba branca, sorridente, inclina-se levemente entre as crianças. Ao lado dele, outros homens e uma mulher, todos bem vestidos com trajes formais, também sorriem. Na frente, cerca de oito crianças usam uniformes escolares coloridos e variados, algumas com brasões ou logotipos. Ao fundo, há um painel azul com elementos gráficos e texto parcialmente visível, além de bandeiras e símbolos institucionais. Na parte inferior da imagem, aparecem plantas ornamentais com flores tropicais.
PontoPoder

Elmano celebra, em Brasília, entrega de Selo Nacional de Alfabetização, com Ceará líder no quesito

O Ceará superou a meta nacional e se manteve como o único estado do país a alcançar 85% das crianças da rede pública alfabetizadas na idade certa.

Redação
23 de Março de 2026