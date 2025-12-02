CPI do INSS pede prisão de ex-coordenador

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Senado, Carlos Viana (Podemos-MG), pediu a prisão do ex-coordenador-geral de Pagamentos e Benefícios do programa, Jucimar Fonseca da Silva. A decisão foi tomada nesta terça-feira (2).

"Por ter dito aqui que o senhor não foi convocado corretamente e por não ter dado as datas corretas que o promotor lhe perguntou sobre ACTs [Acordos de Cooperação Técnica], o senhor está preso por calar a verdade. Determino à Secretaria-Geral e à Polícia que conduzam o senhor Jucimar para que o flagrante seja lavrado", ordenou Viana.

A ordem de prisão foi dada de maneira imediata e encerrou o depoimento do ex-gestor. Contudo, ele foi solto em seguida, sob pagamento de fiança.

Veja também País Ex-presidente do INSS recebia R$ 250 mil de propina por mês, diz PF País PF considera foragido presidente da Conafer, acusado de chefiar fraudes milionárias no INSS

Entenda o caso

A CPMI do INSS investiga irregularidades na celebração e na fiscalização de convênios que possibilitaram os descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas.

Jucimar era responsável por coordenar o departamento de Pagamentos. Ele apresentou dois atestados médicos e chegou a viajar para Manaus para não participar da oitiva no Senado. No entanto, a Polícia do Legislativo, cumprindo ordem judicial, realizou uma operação, localizou o servidor e o levou a Brasília por condução coercitiva.

"A expectativa é de que o depoimento [de Jucimar] esclareça como os operadores do esquema conseguiram movimentar tanto dinheiro com tanta facilidade e se há outros servidores envolvidos na estrutura interna da Previdência Social", afirmou o senador Carlos Viana nas redes sociais.