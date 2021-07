Na CPI da Covid, Roberto Dias chama Dominguetti de 'picareta' e nega pedido de propina

O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias é ouvido na CPI da Covid nesta quarta-feira (7). Ele foi exonerado do cargo em junho após denúncia de que teria pedido propina de US$ 1 por dose de vacina da AstraZeneca em negociação. Dias nega a acusação.

Durante depoimento, ele disse que negou um cargo a Luís Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, que junto com o irmão, o deputado Luís Miranda (DEM-RJ), denunciou suspeitas de irregularidades na negociação do governo de Jair Bolsonaro para compra de vacinas contra o coronavírus.

O deputado do DEM acusou Ferreira Dias de mentir e de ser corrupto. O ex-diretor é acusado de ser o autor de algumas das pressões para agilizar a importação do imunizante indiano Covaxin.



"Confesso que neguei um pedido de cargo para seu irmão servidor. E por um momento pensei que pudesse ser uma retaliação. E confesso que sempre achei desproporcional demais. Mas agora, o que se deslinda, é a possibilidade de ter ocorrido uma frustração no campo econômico também", afirmou Dias.



Luís Miranda atribuiu a fala do ex-funcionário da Saúde a uma estratégia do governo. O parlamentar disse ao Estadão que o único pedido feito por ele a Dias foi para reservar 500 mil respiradores para Brasília.



"É o famoso comentário que segue a mesma estratégia de todos. Desconstruir a testemunha. Fazer ter uma dúvida para que a base bolsonarista faça um recortezinho", afirmou Miranda.



O político do DEM negou que o irmão tivesse qualquer pretensão de mudar de cargo. O servidor é chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, setor que era comandado por Dias.



"O que me recordo era que meu irmão queria sair desse departamento pela quantidade de denúncias de rolos, para não chamar de corrupção que esse departamento tem, o DLOG", disse Miranda.



Na CPI, Roberto Dias também negou ter pedido vantagens a Luiz Paulo Dominghetti, policial militar que o acusou de pedir propina em negociações para compra da vacina AstraZeneca.

Dominghetti atuou como representante da Davati Medical Supply e, em depoimento à CPI da Covid, na semana passada, ele confirmou ter recebido um pedido de propina de US$ 1 por dose na compra de 400 milhões de doses da vacina.

[15h59] Senador Izalci Lucas (PSDB) começa questionamentos. O parlamentar indaga, retoricamente, o porquê de o termo de referência do contrato só ter sido concluído duas semanas após assinatura do documento contratual. Ele menciona, na pergunta, a recomendação da Diretoria de Integridade de suspensão do contrato e o fato de o servidor Thiago Fernandes da Costa ter recomendado renegociação ao Departamento de Logística. Ele emenda outras perguntas.

[15h54] Omar Aziz pergunta a Roberto Dias se houve alguma ordem dada pelo ex-ministro Eduardo Pazuello a ele ou ao coronel Élcio Franco que não fora cumprida no Ministério da Saúde (MS) por desacordo ou por achar que ela não era correta. O depoente diz não ter ordem cumprida ou descumprida na memória.

[15h40] Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB), líder do Governo no Senado, inicia considerações. Ele inicia citando intenções de Bolsonaro de colaborar com a CPI. Em seu discurso, ele também diz que nenhum ato jurídico de negociação fora realizado por Dias, mas "meras sondagens iniciais" com o intuito de verificar a viabilidade da oferta. O parlamentar finaliza pontuando não ter questionamentos a ele, e apenas cumprimenta o depoente.

[15h39] Randolfe Rodrigues pergunta se Roberto Dias teve algum contato com o deputado Ricardo Barros. O depoente diz que algumas vezes, mencionando o período e sua estada em Brasília. Calheiros emenda se ele conhece Ronaldo Dias e o que ele fazia, e o depoente responde que se trata de seu primo, presidente de um laboratório na Bahia.

[15h31] Rogério Carvalho pergunta, de modo retórico, por que o depoente autorizou o contrato da vacina Covaxin com indício de fraudes, fazendo considerações sobre o andamento da CPI. Ele ressalta que a intenção dele era de fazer duas indagações, concluindo que Dias se manteve no cargo por pressão política e que o depoente mantinha relações estreitas com a Davati por meio de Cristiano Carvalho e Luiz Paulo Dominguetti.

"A gente tá diante de mais uma pessoa que vem aqui para confundir a opinião pública e tenta não esclarecer o que a gente tá vivendo".

[15h20] Questionado sobre o primeiro encontro com Luiz Paulo Dominguetti, Roberto Dias afirma que o conheceu no dia 25 de fevereiro. Após ler documento, Rogério Carvalho aponta que o primeiro contato ocorreu em 10 de fevereiro, sendo contestado por Dias — o depoente diz que se tratava de Cristiano Carvalho, outro representante da Davati.

Em seguida, o senador reproduz sequência de áudios pontuando contatos entre pessoas relativas ao assunto, concluindo que o contato ocorrera no dia 10. "Acho que esses áudios mostram e deixam para todos os brasileiros uma dúvida: quem está falando a verdade?", questiona.

[15h18] Sessão é retomada. No momento, o senador Rogério Carvalho (PT) faz considerações. O parlamentar pergunta a Dias se o Departamento de Logística (DLog) é subordinado ao Ministério da Saúde, o que é confirmado pelo depoente.

[13h45] - Dias afirma que Dominghetti é "um mentiroso". A afirmação ocorreu após Jorginho pedir que ele respondesse sobre o que pensa de cada um dos envolvidos, citando o nome deles.

Além da fala sobre Dominghetti, ele disse que o deputado Luis Miranda "precisaria dar algumas explicações de todas as ligações e conexões que acidentalmente apareceram".

[13h40] - O senador Jorginho Mello (PL-SC) diz que, depois das acusações levantadas pelos irmãos Miranda, os seus amigos teriam dito que eles queriam fazer "uma cortina de fumaça". Dito isso, ele questiona a Dias se há uma tentativa de golpe contrao o governo.

"Não consigo fazer leitura se existe golpe ou não, mas um fato claro é a presença e aparição desse senhor com denúncias tão absurdas", respondeu Dias.

[13h47] - Questionado se Miranda havia falado sobre algum diálogo com o presidente, Dias disse que, "no domingo (20 de março), esteve com o deputado Luis Miranda, que o cumprimentou e disse: ‘poxa, obrigado pela força que você dá ao meu irmão’ lá", afirmou. Ele disse que, no dia, estavam em Guarulhos recebendo uma carga.

[13h19] - Dias confirmou o jantar com o tenente-coronel Marcelo Blanco e Dominguetti, mas negou que tenha marcado o evento. Segundo ele, foi um econtro casual. "Fui sozinho", afirmou ao senador Randolfe Rodrigues.

[12h47] - Senador Humberto Costa (PT-PE) lê atribuições do cargo de direitor de Departamento de Logística do Ministério da Saúde.

[12h30] - Dias afirma novamente que não era responsável por negociar vacinas antiCovid na pasta federal.

Roberto Dias ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde "Negociação de preço de vacina de Covid-19 não era minha atribuição"

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) questina por que o ex-diretor realizou reunião com Dominguetti parar tratar de vacinas, se não era responsável pelas negociações de imunizantes no Ministério da Saúde.

"Na reunião oficial, em agenda oficial, ela foi tão somente para que lhe entregasse o documento que atestaria que a empresa dele representa a AstraZeneca. Não entregou e isso não foi à frente", responde.

Omar Aziz presidente da CPI da Covid "Por que que o senhor, depois dessa portaria, foi discutir vacina se o senhor não tinha autoridade nenhuma para discutir vacina?"

[12h00] - Senadores batem boca por documento apresentado por Renan Calheiros (MDB-AL). Documento cita "Memória de Reunião", quando relator chama arquivo de "proposta".

[11h39] - O ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias negou que tenha intermediado uma reunião entre o policial militar Luiz Paulo Dominguetti e o coronel Elcio Franco, então secretário-executivo da pasta. Dias também negou que tenha encaminhado a instâncias superiores a proposta de Dominguetti para venda de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca.

[11h18] - Em resposta a Omar Aziz, Roberto Dias disse que não participou dos processos de compra das vacinas Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. Esclareceu que sua participação nesses processos se dava apenas "a nível operacional". Em relação a negociações com a Davati, disse que sua participação limitou-se a comprovar a disponibilidade para venda dos 400 milhões de doses.





Roberto Dias Ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Não me coube negociar vacinas com Pfizer, com Janssen, com ninguém

[11h06] - O relator Renan Calheiros (MDB-AL) mostrou aos senadores print com um diálogo entre o policial militar e representante comercial Luiz Paulo Dominguetti Pereira e Cristiano Alberto Carvalho, CEO da Davati no Brasil. No diálogo, Cristiano diz que cada secretário-executivo do Ministério da Saúde tem nas mãos um orçamento de R$ 5 bilhões. Dias negou o fato e voltou a criticar Dominguett.

[11h05] - Omar Aziz (PSD-AM) comentou que as Forças Armadas devem estar envergonhadas de algumas pessoas que estão na mídia atualmente.

[10h58] - Dias relata que conversas com Dominguetti não continuaram por que ele não apresentou carta que comprovasse vínculo com a AstraZeneca.

[10h40] - Presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), chama a atenção do suposto envolvimento de militares em escândalos de corrupção.

Omar Aziz presidente da CPI da Covid “Os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados… Fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das forças armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo”

[10h30] - Dias relata que estava tomando um "chope casual" com um amigo, chamado José Ricardo Santana, em um restaurante quando foi surpreendido pelo coronel do Exército Marcelo Blanco, ex-assessor no departamento de logística do Ministério da Saúde na gestão de Roberto Ferreira Dias. O militar levou ao jantar o policial Dominguetti.

O depoente confirma que foi mencionado a proposta de vacina na ocasião, mas volta a negar que pediu propina ao suposto representante da empresa Davati.

"Não combinei encontro com outras pessoas além desta [amigo], agora, muito possivelmente o coronel Blanco sabia que eu estava nesse restaurante por alguma mensagem ou telefonema", detalha.

Senadores concluem que "empresário" mencionado por Dominguetti em depoimento à CPI se trata de José Ricardo Santana. Segundo Dias, ele não é empresário.

[10h20] - Ao ser questionado sobre qual é sua relação com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Dias afirma que nunca falou com ele ou com os seus filhos.

"O mais próximo que cheguei do presidente foi cinco metros. Nunca falei com ele", explica.

picareta [Dominghetti] que tentava dar golpes em estados e municípios. E por um deputado [Luiz Miranda] que possui um currículo controverso." Roberto Ferreira Dias em depoimento à CPI da Covid "Fui acusado por um[Dominghetti] que tentava dar golpes em estados e municípios. E por um deputado [Luiz Miranda] que possui um."

[10h08] - Roberto Dias nega que tenha chegado ao Ministério da Saúde por indicação do deputado Ricardo Barros (PP-PR). Em seguida, ele explica que o então deputado Abelardo Lupion enviou seu currículo ao então ministro da Saúde Henrique Mandetta, que o nomeou.

[10h06] - Relator da CPI Renan Calheiros [MDB-AL] inicia perguntas.

[10h03] - Ex-servidor questiona o fato de seu caso e da Covaxin envolver o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF). "Teria eu atrapalhado algum negócio do deputado?", questiona Roberto Dias e, em seguida, revela que negou um pedido feito pelo político para indicar o irmão dele, Luis Ricardo Miranda, a um cargo do Ministro da Saúde.

[10h] -

Roberto Ferreira Dias em depoimento à CPI da Covid "Nunca houve nenhum pedido [de propina] meu a esse senhor [Dominguetti], além de documentos que nunca foram apresentados".

[09h59] - O ex-servidor contaria denúncia de irmãos Miranda, dizendo que não participação na escolha da empresa no caso da Covaxin: "Nunca houve pressão minha sobre o funcionário"

[09h56] - O ex-diretor diz que está há dez dias sendo "massacrado" na imprensa e afirma que nunca pediu propina a Dominguetti.

Roberto Ferreira Dias em depoimento à CPI da Covid "Em 25 de junho, fui injustamente acusado nessa CPI de pressionar um servidor".

[09h53] - Depoente Roberto Ferreira Dias se junta à sessão.

[09h51] - Senadores aprovam três requerimentos de convocação apresentados pelo vice-presidente da comissão Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Confira os nomes:

reverendo Amilton Gomes;

Andreia Lima, CEO da VTC Operadora Logística,

William Amorim, servidor do Ministério da Saúde.

Os pedidos de quebra de sigilos e outras informações que, inicialmente estavam na pauta do dia, foram retirados até que relatórios que chegaram à CPI sejam analisados.

[09h48] - Sessão é aberta.