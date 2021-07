Na CPI, vendedor de vacinas reafirma pedido de propina, divulga áudio de deputado e gera embate

Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que representou a empresa Davati Medical Supply em uma negociação com o Governo Bolsonaro, reafirmou à CPI da Covid nesta quinta-feira (1º) que recebeu pedido de propina de um diretor do Ministério da Saúde para a compra de vacinas contra a Covid.

Dominguetti também buscou implicar em sua fala o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), que se tornou um dos principais denunciantes de irregularidades na compra de vacinas pelo governo.

Ele disse que o parlamentar buscou a Davati para tentar intermediar a compra de vacinas e mostrou um áudio nesse sentido, posteriomente rebatido pelo deputado Miranda e por um outro representante da Davati. O depoimento do representante da empresa, que também é policial militar em Minas Gerais, acontece em um momento de grande pressão sobre o Governo Federal, por suspeitas de corrupção envolvendo a compra de vacinas.

Na última terça-feira (29), em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, Dominguetti afirmou que recebeu pedido de propina de US$ 1 por dose em troca de fechar contrato com o Ministério da Saúde. Disse que o diretor de logística do Ministério, Roberto Ferreira Dias, cobrou a propina em um jantar em Brasília no dia 25 de fevereiro.

O policial militar disse que não gravou o encontro. A Folha de S.Paulo chegou a Dominguetti por meio de Cristiano Alberto Carvalho, que se apresenta como procurador da Davati no Brasil e também aparece nas negociações com o ministério. A Davati confirma que Dominguetti atuou com oseu representante.

Propina

Dominguetti Pereira Representante da Davati Medical Supply "O pedido de propina se concretizou. O pagamento e a evolução do processo, não",

"[No jantar, Dias disse] que a vacina, naquele valor [ US$ 3,50], não seria feita a aquisição pelo ministério. A conversa começou assim: 'Olha, nós temos que melhorar esse valor'. Aí, eu disse: 'Mas eu tenho que tentar um desconto, eu não tenho [como dar desconto]'", disse o depoente aos senadores.

"[Ele respondeu] 'não, mas não é [para baixo]. É para cima, é para mais'. E, aí, se pediu [a propina], porque se tinha que compor dentro do Ministério, e se pediu o acréscimo de US$ 1 por dose. Eu, já de imediato, já disse que não teria como fazer", completou.

Dominguetti disse que também participaram do encontro no restaurante um empresário, de quem diz não se lembrar o nome, e o tenente-coronel do Exército Marcelo Blanco, que foi assessor no departamento de logística do Ministério da Saúde na gestão de Roberto Ferreira Dias.

Na CPI, Dominguetti disse que esteve no Ministério da Saúde três vezes para tratar da proposta da venda da vacina. A empresa Davati buscou a pasta para negociar 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca com uma proposta feita de US$ 3,5 por cada (depois disso passou a US$ 15,5).

Análise

Para o cientista político Cleyton Monte, professor universitário e pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem) da Universidade Federal do Ceará (UFC), o depoimento do deputado federal Luís Miranda, na semana passada, marcou uma nova fase da CPI.

"É uma vertente nova da CPI, do tipo que surge no decorrer das investigações. Neste caso, há um componente muito sério que até então não era levando em conta, que é a corrupção, porque aí leva a denúncia diretamente para o Palácio do Planalto e para o Ministério da Saúde", aponta.

Segundo o analista político, o suposto pedido de propina afeta o Governo Federal em duas frentes.

Cleyton Monte Cientista político "Enfraquece tanto o discurso da ética, que é muito falado pelo presidente desde as eleições, e também enfraquece a tese de que a corrupção teria ocorrido nos estados e municípios, e esse deveria ser o foco. Agora, o que se tem de mais sólido são essas denúncias justamente contra o Governo Federal".

Vacinas

Dominguetti ressaltou aos senadores que se surpreendeu ao saber que o então secretário-executivo Elcio Franco, braço direito do ex-ministro Eduardo Pazuello, não sabia de uma oferta grande como aquela, envolvendo 400 milhões de doses. Então constatou que sua proposta não teria avançado no Ministério após o jantar.

No depoimento desta quinta, o depoente acrescentou que três diretores do Ministério sabiam da proposta das vacinas da AstraZeneca: Ferreira Dias, Elcio Franco e Laurício [não soube informar o sobrenome], que seria servidor da área de vigilância sanitária. Também acrescentou que chegou a Franco e Laurício através de uma ONG do Distrito Federal, chamada Senah, que faz serviços humanitários.

O depoente foi questionado pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL) como a Davati conseguiria fornecer 400 milhões de doses e respondeu de maneira vaga. O parlamentar pediu a apreensão do celular de Dominguetti para que os fatos sejam esclarecidos.

"A informação que nós tínhamos era que o dono da Davati, senhor Herman [Cardenas], tinha acesso a locadores do mercado, que eram os proprietários dessa vacina", afirmou.

Irmãos Miranda

Em um momento que provocou polêmica na sessão, Dominguetti afirmou que a Davati havia sido procurada pelo deputado Luís Miranda (DEM-DF) para intermediar negócios envolvendo vacinas. O contato teria sido feito com o representante da empresa no Brasil, Cristiano Carvalho.

O deputado e seu irmão, o servidor Luís Ricardo Miranda (Ministério da Saúde), apontaram recentemente suspeitas de irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Os irmãos Miranda disseram à CPI da Covid que levaram as suspeitas ao presidente Jair Bolsonaro e que ele teria mencionado que se tratava de um esquema envolvendo o líder do Governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR).

A suspeita sobre a compra de vacinas veio à tona em torno da compra da Covaxin quando a Folha de S.Paulo revelou, no último dia 18 de junho, o teor do depoimento sigiloso do servidor Miranda ao Ministério Público Federal, que relatou pressão "atípica" para liberar a importação da vacina indiana.

Desde então, o caso virou prioridade da CPI. A comissão suspeita do contrato para a aquisição da imunização, por ter sido fechado em tempo recorde, em um momento em que o imunizante ainda não tinha tido todos os dados divulgados, e prever o maior valor por dose, em torno de R$ 80 (ou US$ 15 a dose).

"[Miranda] procurou a Davati, se não me engano, o Cristiano, inclusive tentando negociar a aquisição de compra de vacinas", afirmou Dominguetti aos senadores. "Não fui eu, não [que ele procurou]. O Cristiano me relatava que, volta e meia, tinha parlamentares o procurando e que o que mais o incomodava era o deputado Luis Miranda, o mais insistente com a compra, intermediação de vacinas", afirmou.

Dominguetti então divulgou na sessão um áudio do deputado federal Luís Miranda. A palavra "vacina", no entanto, não é mencionada nesse áudio do parlamentar. Ao saber da divulgação desse áudio, Miranda foi ao Senado e pediu a prisão do depoente. Explicou que se tratar de um áudio de 15 de outubro de 2020, no qual negociava a aquisição de luvas por meio de uma empresa que possui nos Estados Unidos.

O material seria vendido para empresas privadas que abastecem o mercado americano. O áudio, disse, seria destinado a uma pessoa que ele identificou como Rafael Alves e que seria ligada ao representante da Davati no Brasil, Cristiano Carvalho.

"Ele [Dominguetti Pereira] blefou e para o azar dele eu tenho toda a conversa aqui. Eu nunca tratei de vacina com eles", disse ao deixar a sala da comissão.

Luís Miranda (DEM-DF) Deputado federal "Agora precisamos saber quem plantou esse senhor aqui para mentir. Ele é um cavalo de troia. Se não prendermos ele, será uma vergonha. Confio nos senadores para que não passemos em branco".

Após a informação de que o áudio se tratava da negociação de luvas, o depoente recuou.

"O que acontece é: como houve a vinda do deputado aqui, por causa de vacina, e o print que ele enviou e embaixo o áudio sugestionava. Mas eu não posso fazer esse juízo de valor, se é ou não é [vacina ou luva]. Quem pode dizer de que era essa transação, como é feita essa transação, de que produto que era, é somente, só o Cristiano", disse.

Representante da Davati, Cristiano Carvalho disse que não se tratava de negociação de vacinas o áudio que ele enviou do deputado a Dominguetti. Ele disse que recebeu de terceiros o áudio e acrescentou que "com a questão Miranda não quero me envolver".