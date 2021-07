Confira o que funciona na Assembleia Legislativa do Ceará durante o recesso

A partir desta segunda-feira (19), a Assembleia Legislativa do Ceará entra em recesso, que deve se prolongar até 31 de julho. Durante esse período, a Casa funciona em ponto facultativo para serviços considerados indispensáveis apenas no turno da manhã, entre 8h e 13h.

Além disso, uma comissão de deputados estaduais atuará em regime de plantão em casos em que haja convocação pelo presidente do colegiado ou pelo presidente da Assembleia, Evandro Leitão (PDT), para tratar de assuntos que exigem trabalho de legisladores.

Fazem parte da comissão, eleita na quinta-feira (15), os deputados Ferreira Aragão (PDT), Nizo Costa (PSB), Elvilo Araújo (Patri), Rafael Branco (MDB), Moisés Braz (PT), Bruno Pedrosa (Progressista), George Lima (PV), Manoel Duca (PDT) e Nelinho (PSDB).

Balanço do semestre

Evandro Leitão (PDT), presidente da Casa, fez um pequeno balanço do semestre e elogiou a atuação da Assembleia. Durante o período, foram realizadas 92 sessões plenárias, sendo um terço delas de forma remota, com a aprovação de 591 proposições.

“Mesmo com os debates virtuais, nós produzimos até mais nessa legislatura do que nas últimas, conseguindo aprovar 80% dos projetos colocados em pauta e 87% do total de requerimentos apresentados pelos deputados”, disse Evandro.

Dentre as matérias aprovadas, estão projetos de auxílio cesta básica, de isenção de contas de água de pagamento de contas de energia para famílias com baixa renda e de vale-gás.