Com vitória de aliado, Camilo Santana chora, reza e diz que o 'bem venceu o mal' em Fortaleza

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), rezou o Pai-Nosso, emocionou-se em discurso e prometeu parceria ao prefeito eleito de Fortaleza Evandro Leitão (PT) durante a comemoração da vitória eleitoral do petista no 2º turno das eleições de Fortaleza. Camilo foi o principal fiador da candidatura de Evandro a prefeito.

Logo no início do discurso, o ministro se ajoelhou no palco e pediu para todos rezarem um Pai-Nosso. Evandro Leitão e a vice-prefeita eleita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), também se ajoelharam durante a oração.

Camilo também se emocionou ao continuar o discurso. Chorando e com a voz embargada, o ministro disse que "o bem venceu o mal na cidade de Fortaleza". "Todos se uniram contra nós, nós sofremos tudo que é possível de fake news, de mentira contra nós. Nós somos cristãos, nós defendemos a família", disse.

Ele prometeu apoio à gestão de Evandro Leitão e disse ter ligado para o presidente Lula (PT) para falar da vitória do petista em Fortaleza.

"Eu falei há poucos minutos com o presidente Lula e eu disse a ele: 'Lula só queria ligar para lhe dar de presente a vitória do Evandro em Fortaleza', e ele disse: 'Diga ao Evandro que pode contar com o presidente Lula para ajudar nossa cidade'", descreveu.

Legenda: Camilo Santana prometeu apoiar Evandro Leitão na gestão de Fortaleza Foto: Thiago Gadelha

O ex-governador também prometeu apoio ao próximo prefeito de Fortaleza. "Eu queria agradecer a Deus, ao povo de Fortaleza e dizer que o que eu puder fazer para o Evandro ser o melhor prefeito da cidade de Fortaleza, eu vou fazer", reforçou.